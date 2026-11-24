Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) detuvieron en flagrancia a Julio César ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en el municipio de Apizaco.

De acuerdo con la investigación, el 27 de octubre de 2026, un comerciante presentó una denuncia ante la FGJE Tlaxcala, luego de recibir mensajes y amenazas en los que le exigían 15 mil pesos a cambio de no causar daños a su negocio, a su familia o a su misma persona.

Derivado de estos hechos, elementos de la Policía de Investigación brindaron acompañamiento y orientación a la víctima para poder dar con los responsables del presunto cobro de piso.

Los cuerpos de seguridad implementaron un operativo de pago controlado en un establecimiento ubicado en la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Centro de la demarcación antes mencionada.

Durante la intervención, la víctima señaló directamente a Julio César ‘N’ como la persona que recibió el dinero, por lo que los agentes ministeriales procedieron a su detención.

Con información de N+

GMAZ