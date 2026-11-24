Un choque se registró en la avenida Cuauhtémoc, en la zona norte de Veracruz, y dicho percance movilizó a elementos de bomberos y tránsito, ya que se reportó que por lo menos tres vehículos se vieron involucrados.

La información recabada en el lugar indica que una camioneta de batea cargada con trabajadores y materiales de construcción chocó a un vehículo particular y ocasionó que este a su vez terminara impactando una unidad de transporte público en su modalidad de taxi.

De acuerdo con uno de los afectados, el conductor de la camioneta circulaba a exceso de velocidad. Al pasar un tope, perdió el control y chocó con el vehículo particular, lo que ocasionó que saliera del camino y que se incrustara en un árbol, terminando en la cuneta.

Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas en dicho percance; sin embargo, hubo daños materiales cuantiosos, así como la afectación a la vialidad durante varios minutos al quedar libre solo un carril para la circulación.