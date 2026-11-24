La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección en una empresa dedicada al lavado de isotanques, ubicada en el Puerto Industrial de Altamira, luego de que se reportaran olores químicos en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira.

Desde el pasado 4 de noviembre se han registrado tres episodios en los que estudiantes y personal del plantel presentaron malestares como mareos, vómitos, dolor en el pecho y hormigueo. Ante estas situaciones, se realizaron evacuaciones y algunas personas recibieron atención médica.

Durante una inspección, personal de Protección Civil percibió un olor característico de un producto químico en las inmediaciones de contenedores que eran lavados en una empresa ubicada a aproximadamente 640 metros de la universidad.

Al revisar los registros de servicio de la compañía, se identificó que algunos de los isotanques lavados en las fechas relacionadas con los reportes habían contenido acrilato de etilo estabilizado.

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Por estos hechos, el 21 de noviembre la Profepa llevó a cabo una inspección en el establecimiento, donde detectó irregularidades en el manejo de residuos peligrosos.

Entre las anomalías se encontraron recipientes con residuos sólidos almacenados a la intemperie y sin identificación o etiquetado, deficiencias en el área de almacenamiento temporal y la falta de dispositivos para contener posibles derrames.

Ante estos hallazgos, la dependencia impuso una clausura temporal y ordenó la aplicación de medidas correctivas urgentes para atender las irregularidades detectadas.

La Profepa informó que continuará con las labores de vigilancia e inspección en los alrededores de la Universidad Tecnológica de Altamira, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.