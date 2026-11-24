Chihuahua registra 99 casos activos de gusano barrenador, con un acumulado de 913 cabezas de ganado en las que se ha detectado esta infestación, informó Miguel Núñez Nava, enlace regional de la Secretaría de Desarrollo Rural.

El funcionario señaló que las autoridades continúan trabajando en los puntos donde se reportan animales afectados, mediante recorridos de vigilancia y atención para dar seguimiento a los casos detectados.

Ante la presencia de esta plaga, las autoridades recomiendan a los ganaderos revisar constantemente a sus animales, principalmente aquellos que presenten heridas, ya que pueden ser susceptibles a la infestación.

También se pide solicitar atención veterinaria ante cualquier sospecha, debido a que el gusano barrenador puede provocar lesiones graves en los animales si no se detecta y atiende oportunamente.

De acuerdo con Núñez Nava, los trabajos de vigilancia y atención continúan en las zonas donde se identifica la presencia de casos en el estado.

PT