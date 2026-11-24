ntegrantes de una familia que se encontraba conviviendo en la comunidad de San Pablo Casacuarán, al sur de Yuriria, Guanajuato, fueron atacados a balazos dejando como saldo a dos personas sin vida y una más lesionada.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas, cuando a la cabina de emergencia llegó el reporte de ataque armado en una casa en la comunidad antes mencionada.

Policías acudieron a la zona y al confirmar el ataque pidieron el apoyo de los paramédicos. Elementos de la Guardia Nacional acudieron a la zona para implementar un operativo y dar con los agresores.

Los rescatistas brindaron atención médica y confirmaron que dos integrantes de la familia, ya no contaban con signos vitales mientras que una persona fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

La zona quedó bajo resguardo de elementos municipales, estatales y federales, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron las diligencias correspondientes.