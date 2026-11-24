A fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas de todo el mundo, cada 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y si estás pensando en participar en las manifestaciones y marcha 25N, en N+ te compartimos una serie de consignas y lemas para portar en pancartas y carteles.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó que cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) marca el comienzo de la campaña de 16 días de activismo "Únete". Y concluye el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Dado que en México, las colectivas convocan a una jornada de manifestaciones, en notas previas te dimos a conocer la ruta que seguirá la Marcha 25N, así como el horario en el que se citó a las participantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "No Es Normal lo que Nos Pasa a las Mujeres": Así Alzaron la Voz en 25N en CDMX

50 Frases cortas para el 25N: Ideas para carteles

A continuación hallarás enlistadas una serie de consigas alusivas al movimiento feminista, así como a las protestas contra la violencia de género.

Cada 25 de noviembre miles de mujeres salen a las calles de sus ciudades a protestar por una vida libre de violencia. Foto: Cuartoscuro.

Éstas han sido vistas en manifestaciones de años anteriores en pancartas y carteles empuñados por niñas, jóvenes y mujeres adultas que piden alto a la violencia y seguridad del Estado.

No sentir rabia es un privilegio. ¿Te parecemos muchas? Nos faltan más. Alto a los insultos misóginos. El que ama no maltrata. El feminicidio es un crimen de Estado. Buenos tratos no justifican el maltrato. Disculpe las molestías, nos están matando. Somos resistencia y somos resiliencia. Hija, escucha, tu madre está en la lucha. ¿Miedo? Sólo al silencio. Estoy aquí por las que no pueden. Te quiero ver libre, fuerte, completa. No es mujeres contra hombres, es todos contra el patriarcado. Nos sembraron miedo, nos nacieron alas. Lo contrario al feminismo es ignorancia. Calladita no estás más guapa.

¿Por qué se conmemora el 25N y desde cuándo?

En 1999, la ONU decretó el 25 de Noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sin embargo en Latinoamérica la fecha se conmemora desde varios años atrás, especificamente 1981.

La fecha surgió a partir del asesinato de tres hermanas en República Dominicana, -Patria, Minerva y Teresa Mirabal- el 25 de noviembre de 1960, por orden de Rafael Leónidas Trujillo, de quien eran opositoras.

El movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres no sólo se conmemora cada 25 de Noviembre, sino el día 25 de cada mes con el objetivo de crear consciencia para prevenir y erradicar este tipo de agresiones y abusos.