50 Frases del 25N: Ideas para Carteles Contra la Violencia a la Mujer Este 25 de Noviembre 2026
Este miércoles, las colectivas convocaron a la marcha 25N en CDMX y otros estados del país para exigir un alto a las agresiones contra las mujeres.
Este miércoles, las colectivas convocaron a la marcha 25N en CDMX y otros estados del país para exigir un alto a las agresiones contra las mujeres.
A fin de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas de todo el mundo, cada 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y si estás pensando en participar en las manifestaciones y marcha 25N, en N+ te compartimos una serie de consignas y lemas para portar en pancartas y carteles.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó que cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) marca el comienzo de la campaña de 16 días de activismo "Únete". Y concluye el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Dado que en México, las colectivas convocan a una jornada de manifestaciones, en notas previas te dimos a conocer la ruta que seguirá la Marcha 25N, así como el horario en el que se citó a las participantes.
A continuación hallarás enlistadas una serie de consigas alusivas al movimiento feminista, así como a las protestas contra la violencia de género.
Éstas han sido vistas en manifestaciones de años anteriores en pancartas y carteles empuñados por niñas, jóvenes y mujeres adultas que piden alto a la violencia y seguridad del Estado.
No sentir rabia es un privilegio.
¿Te parecemos muchas? Nos faltan más.
Alto a los insultos misóginos.
El que ama no maltrata.
El feminicidio es un crimen de Estado.
Buenos tratos no justifican el maltrato.
Disculpe las molestías, nos están matando.
Somos resistencia y somos resiliencia.
Hija, escucha, tu madre está en la lucha.
¿Miedo? Sólo al silencio.
Estoy aquí por las que no pueden.
Te quiero ver libre, fuerte, completa.
No es mujeres contra hombres, es todos contra el patriarcado.
Nos sembraron miedo, nos nacieron alas.
Lo contrario al feminismo es ignorancia.
Calladita no estás más guapa.
En 1999, la ONU decretó el 25 de Noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, sin embargo en Latinoamérica la fecha se conmemora desde varios años atrás, especificamente 1981.
La fecha surgió a partir del asesinato de tres hermanas en República Dominicana, -Patria, Minerva y Teresa Mirabal- el 25 de noviembre de 1960, por orden de Rafael Leónidas Trujillo, de quien eran opositoras.
El movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres no sólo se conmemora cada 25 de Noviembre, sino el día 25 de cada mes con el objetivo de crear consciencia para prevenir y erradicar este tipo de agresiones y abusos.
La igualdad no es una opción, es un derecho.
Ser mujer no debería ser un factor de riesgo.
De camino a casa quiero ser libre, no valiente.
Nos quitaron tanto, que acabaron quitándonos el miedo.
¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo.
Marchar aunque no te falte nada, porque a algunas les falta todo.
El feminismo del que reniegas también gritará por ti el día en que no aparezcas.
Libres, vivas y sin miedo.
La peor de las violencias es la institucional: Cómplice, corrupta, machista.
Feminismo insoportable para el machista arrogante.
Todo parece exagerado cuando se mira desde el privilegio.
¿Por qué te espantas por las mujeres que luchan y no por las que mueren?
Nacimos gritando, no nos vamos a callar.
Manipular también es violencia.
Mi cuerpo no quiere tu opinión.
No es un día de fiesta, es de lucha y de protesta.
No es normal que todas tengamos historias de abuso.
Todas las madres merecen ver a sus hijas volver.
Por las que salieron y nunca más volvieron.
Ni Una Menos.
El alcohol que justifica a los hombres, es el mismo que culpa a las mujeres.
Quiero vivir no sobrevivir.
Las niñas no se tocan.
Amiga, te quiero bien, te quiero viva.
Mujer, escucha, esta es tu lucha.
Mujeres Unidas jamás serán vencidas.
Ya Basta.
Estoy aquí por las que no pudieron.
La Historia también está construida por las mujeres que desafiaron al patriarcado.
Nos entierran sin saber que somos semillas.
Nací para vivir sin miedo.
No eres tú, soy yo que no acepto ninguna forma de maltrato.
Nuestro grito viene de un corazón cansado de vivir con miedo.
Por las valientes que un día dijeron no.