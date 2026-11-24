¡Prepárate! Este martes habrá afectaciones viales por marchas y bloqueos que cada vez son más frecuentes en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos a qué hora inician las manifestaciones que afectarán la zona Centro de la capital del país, para que tomes precauciones.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la primera marcha será de integrantes de la Fundación ‘Diana Sánchez Barrios’, en el marco del Día Local de la Memoria Trans, con la finalidad de reconocer, preservar y reivindicar la memoria de las personas trans, así como visibilizar la lucha por sus derechos, la igualdad y una vida libre de violencia y discriminación.

La segunda movilización será de integrantes de la Unión General de Trabajadores de México, quienes exigen basificación laboral, renivelación de plazas y reinstalación de trabajadores despedidos, así como salarios dignos, aumento salarial y cumplimiento o pago de laudos laborales.

Toma en consideración que, además, se esperan 6 concentraciones, 6 rodadas ciclistas y 4 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Hora de manifestaciones hacia el Centro de CDMX

De acuerdo con autoridades capitalinas, los integrantes de la Fundación ‘Diana Sánchez Barrios’ se concentrarán hoy, 24 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, en avenida Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo Capitalino, en Plaza de la Constitución, en la misma alcaldía.

Se prevé que a esta manifestación se sumen otras organizaciones, como son Fundación de Personas Lésbico, Gay, Trans, Bisexual, Intersexual y Queer, Reparación Sobrevivientes Adultas Mayores Trans y Coalición Nacional de Mujeres Trans en México.

Mientras que la Unión General de Trabajadores de México se reunirá a las 17:00 horas en el Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con posible destino al Zócalo capitalino (aún está por definirse).

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona en la medida de lo posible o usar rutas alternas.

Con información de N+

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