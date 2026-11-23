Este lunes se prevén afectaciones viales por varias marchas y bloqueos que cada vez son más frecuentes en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos a qué hora cierran calles estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se trata de integrantes del Colectivo Estudiantil Señal de Alarma Cesa Prepa 8 de la UNAM, quienes marcharán en conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”.

Si quieres conocer más sobre los tipos de violencia digital y cómo enfrentarlos, aquí te dejamos toda la información y los consejos de expertos para detectar las señales de violencia en internet, así como los pasos a seguir ante una situación así.

Toma en consideración que, además, se esperan 10 concentraciones, una rodada ciclista, dos citas agendadas y cuatro eventos de esparcimiento durante la jornada de hoy en la capital del país.

Hora de cierre de calles por estudiantes de la UNAM

De acuerdo con autoridades capitalinas, integrantes del Colectivo Estudiantil Señal de Alarma Cesa Prepa 8 se concentrarán a las 12:00 horas en la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” de la UNAM, en avenida Lomas de Plateros s/n, colonia Merced Gómez, alcaldía Álvaro Obregón, para luego avanzar hacia dos destinos.

Destino 1: Escultura “Los Bigotes” Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Destino 2: Rectoría de la Universidad Autónoma de México en avenida Universidad No. 3000, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.

Con información de N+

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