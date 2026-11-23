La Ciudad de México (CDMX) inicia la semana con nuevas marchas y protestas en varias zonas. Te decimos dónde y a qué hora será la movilización de hoy, 23 de noviembre de 2026, de los repartidores por aplicación (app) y el punto donde podría haber bloqueo vial.

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¿Dónde hay bloqueo de repartidores por app hoy?

Los repartidores por aplicación volverán a manifestarse este lunes en calles de la CDMX para exigir la cancelación definitiva de las placas de carga, licencias especializadas y el programa piloto para repartidores en motocicleta, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, pedirán respeto a sus derechos, dignidad laboral, seguridad y condiciones laborales justas.

Los integrantes del Consejo Nacional Motociclista se concentrarán a partir de las 13:00 horas en la Secretaría de Movilidad (Semovi), ubicada en la Avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX.

Alternativa vial por posible bloqueo en Semovi

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevé el apoyo de organizaciones como el gremio motociclista y repartidores de la Ciudad de México, por lo que la concentración podría afectar la vialidad en la zona de la protesta en CDMX.

Para evitar el tráfico por el posible bloqueo en Semovi en la colonia Roma Norte, puedes circular por Avenida Insurgentes, Avenida Nuevo León, Avenida Sonora o la calle Medellín.

Con información de N+.

RMT