El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió este lunes 23 de noviembre de 2026 con el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, en Beijing.

Se trató de la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, celebrada como parte del seguimiento a la cumbre que se llevó a cabo la semana pasada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Shenzhen.

A su llegada a Beijing este fin de semana, Ebrard compartió un video en redes sociales en el que dijo que en el encuentro con Wentao hablaría de cómo tener un comercio más equilibrado entre ambas naciones.

Lo anterior, dijo, porque China exporta 12 veces más a México de lo que la nación mexicana le exporta.

Eso se debe en parte a regulaciones difíciles, “pero también una parte se debe al esfuerzo que nosotros debemos hacer”, apuntó.

El secretario de Economía destacó que hay muchas lecciones de China por aprender; ejemplificó que en un corto periodo de tiempo, la nación asiática se convirtió en la principal potencia manufacturera y dijo que está muy cerca de ser, junto con Estados Unidos, los líderes tecnológicos del mundo.

“Han logrado mucha constancia, plan claro de lo que hay que hacer, mucho esfuerzo para mejorar sus universidades, una gran cantidad de empresas nuevas. Todo eso los ha llevado a donde están ahora”.

Ante ello, previó que con el diálogo de este lunes se iniciaría una nueva etapa en la relación bilateral México-China.

El encuentro ocurrió en un contexto de creciente cooperación entre ambos países, tras la visita de Sheinbaum a Shenzhen, donde se reunió con Xi Jinping.

Durante su visita, la presidenta de México afirmó que ambos países mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y expresó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura.

Xi, por su parte, defendió profundizar la cooperación bilateral en infraestructuras, tecnología y energías limpias y apostó por elevar las relaciones "a un nivel superior".

La mandataria mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos durante la aplicación del 'Plan México'.

SPB