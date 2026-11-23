Hoy se celebra el Sorteo Zodiaco 1769 que entrega 7 millones de pesos al ganador del Premio Mayor, así que si compraste billete para este domingo, sigue leyendo para conocer los resultados de la Lotería Nacional del 22 de noviembre de 2026.

Si eres un asiduo comprador de "cachitos" sabrás que a este Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional sólo le restan tres sorteos más por celebrar este mes. Y la buena noticia es que diciembre 2026 te dará el doble de oportunidades de ganar con el Sorteo Gordo de Navidad.

La Lotería Nacional dedicó el Sorteo Zodiaco 1769 al Museo y Salón de la Fama de la Natación Mexicana. Foto: Lotería Nacional.

¿A qué hora anuncian a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1769 de la Lotería Nacional Hoy?

Los Niños Gritones de la Lotería Nacional son los encargados de dar a conocer los números ganadores del Sorteo Zodiaco 1769 de este domingo 22 de noviembre de 2026. En total se anuncian 600 premios directos, que van desde el Premio Mayor de 7 millones de pesos hasta los de 2,200 pesos.

La ceremonia de premiación da inicio en punto de las 20:00 horas cuando se coloca la pizarra en la que se da a conocer la lista completa de números ganadores del Sorteo Mayor 1769.

Para que puedas seguir en directo este evento, se habilita una transmisión en vivo a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Resultados Lotería Nacional Sorteo Zodiaco 1769: Ganadores del 22 de Noviembre 2026

A partir de las 20:00 horas podrás consultar en este apartado los resultados de la Lotería Nacional de hoy, incluido el billete que se llevó el Premio Mayor de 7 millones de pesos.

Recuerda que en esta rifa participan 120 mil "cachitos" numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco y se juega en 1 serie.

El número 1079 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Tauro.

El número 9459 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Tauro.

El número 0315 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Aries.

El número 2224 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Escorpión.

El número 7614 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Escorpión.

El número 1783 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Leo.

El número 4236 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Libra.

El número 0837 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Géminis.

El número 2422 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Libra.

El número 8582 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Virgo.

El número 2561 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Acuario.

El número 9761 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Capricornio.

El número 2613 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Libra.

El número 1263 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Cáncer.

El número 6489 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Libra.

El número 4235 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Cáncer.

El número 1718 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Cáncer.

El número 2782 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Virgo.

El número 9528 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

El número 5139 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Capricornio.

El número 4605 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Cáncer.

¿Qué comprar para ganar $7 millones en la Lotería Nacional del domingo?

Si estás pensando en comprar un boleto para el Sorteo Zodiaco 1770 de la Lotería Nacional que se celebrará el 29 de noviembre, debes saber que este se celebra todos los domingos del mes, y el monto del premio que obtengas dependerá del tipo de billete que compres.

Por ejemplo, quien compra un cachito, cuyo costo es de 20 pesos, puede ganar hasta 350 mil pesos. Mientras que quien compra la serie completa (20 cachitos), cuyo valor es de 400 pesos, participa por el Premio Mayor.

A diferencia de otras rifas, el Sorteo Zodiaco se juega en una serie, es decir que quien compre los 20 cachitos puede obtener 7 millones de pesos.