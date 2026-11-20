Existe mucha emoción por la rifa de este viernes, pues la bolsa es de nada más y nada menos que de 27 millones de pesos y si decidiste participar, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 20 de noviembre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Especial 318, que conmemora el Desfile Cívico Militar de la Revolución Mexicana.

Si estás interesado en participar en la próxima Lotería Nacional mexicana, hoy te dejamos los resultados del Sorteo Mayor 4036. También te dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1768.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 20 de noviembre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Qué número cayó hoy en la Lotería Nacional?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 46536, que asciende a una cifra de 27 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 50573, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 3 millones de pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 20 de noviembre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Especial 318 de este día:

El número 46536 obtiene premio de 27,000,000.00 pesos.

El número 50573 obtiene premio de 3,000,00.00 pesos.

El número 29701 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 42697 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 37226 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 44351 obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número 24419 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 48330 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 41908 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 02639 obtiene premio de 200,000.00 pesos.

El número 29718 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 25054 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 12896 obtiene premio de 127,000.00 pesos.

El número 15267 obtiene premio de 127,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Especial 318 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 20 de noviembre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO