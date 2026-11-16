Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 15 Noviembre 2026: Lista de Premios Sorteo Zodiaco 1768

Si compraste un billete para el Sorteo Zodiaco 1768 de este domingo, esto te interesa. La Lotería Nacional dará a conocer a partir de las 8 de la noche la lista completa de ganadores y premios de este 15 de Noviembre de 2026.

Como en cada edición, el Sorteo Zodiaco 1768 entrega 7 millones de pesos como Premio Mayor, que forma parte de la bolsa acumulada de 24 millones de pesos repartidos en 22 mil premios.

Esta rifa forma parte del Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Noviembre 2026, que aún ofrece otras seis oportunidades para ganar repartidas en distintos días de la semana.

La Lotería Nacional dedicó su billete del Sorteo Zodiaco 1768 de este domingo al 50 aniversario de la Revista del Consumidor de la Profeco. Foto: Facebook Lotería Nacional.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Zodiaco 1768 de la Lotería Nacional hoy?

La Lotería Nacional habilita una transmisión en vivo en su canal de Youtube para seguir minuto a minuto la ceremonia de premiación del Sorteo Zodiaco 1768. Para sintonizarla sólo es necesario seguir los siguientes pasos:

Entra al canal de Youtube de la Lotería Nacional.

Selecciona el apartado "Sorteos Tradicionales".

Da clic en la pestaña "En Directo".

Selecciona el video "Sorteo Zodiaco 1768: 50 Años de la Revista del Consumidor".

Aunque la ceremonia de premiación inicia en punto de las 20:00 horas, la transmisión se habilita desde minutos antes para ver la preparación de las urnas de donde saldrán los números ganadores.

Resultados Lotería Nacional Hoy 15 de Noviembre 2026: Sorteo Zodiaco 1768

Después de las 20:00 horas podrás hallar en este apartado la lista completa de ganadores de la Lotería Nacional hoy 15 de Noviembre 2026, así como los montos de los premios que obtuvieron durante el Sorteo Zodiaco 1768.

Los Niños Gritones son los encargados de anunciar los 600 premios directos que se entregan durante el Sorteo Zodiaco de este domingo. Incluido el premio mayor de 7 millones de pesos.

Recuerda que el Sorteo Zodiaco se juega en una serie, y participan 120 mil billetes numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco.

El número 0233 obtiene premio de 7,000,000.00 pesos - Capricornio.

El número 1215 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Capricornio.

El número 1880 obtiene premio de 1,100,000.00 pesos - Virgo.

El número 2767 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Escorpión.

El número 6701 obtiene premio de 176,000.00 pesos - Leo.

El número 2727 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Acuario.

El número 6237 obtiene premio de 88,000.00 pesos - Leo.

El número 9314 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Capricornio.

El número 4066 obtiene premio de 61,600.00 pesos - Piscis.

El número 0964 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Acuario.

El número 0370 obtiene premio de 52,800.00 pesos - Sagitario.

El número 7503 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Escorpión.

El número 2738 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Tauro.

El número 0776 obtiene premio de 44,000.00 pesos - Géminis.

El número 9578 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Aries.

El número 0630 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Acuario.

El número 2898 obtiene premio de 35,200.00 pesos - Géminis.

El número 4459 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

El número 8399 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Escorpión.

El número 8399 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo.

El número 8784 obtiene premio de 26,400.00 pesos - Leo.

¿Qué comprar para ganar $7 millones en el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si estás pensando en comprar un boleto para el próximo Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional debes saber que este se celebra todos los domingos del mes, y el monto del premio que obtengas dependerá del tipo de billete que compres.

Por ejemplo, quien compre un cachito, cuyo costo es de 20 pesos, puede ganar hasta 350 mil pesos. Mientras que quien compre la serie completa (20 cachitos), cuyo valor es de 400 pesos, participa por el Premio Mayor.

A diferencia de otras rifas, el Sorteo Zodiaco se juega en una serie, es decir que quien compre los 20 cachitos puede obtener 7 millones de pesos.