¿Cuándo Cae Segunda Parte del Aguinaldo a los Pensionados del ISSSTE en 2026? Fecha Confirmada

Luego de que pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado recibieron la primera parte del aguinaldo ISSSTE 2026, los beneficiarios ya hacen cuentas para saber qué día les corresponde cobrar la segunda parte. Por lo que en N+ te decimos cuál es la fecha confirmada para este depósito.

De acuerdo con el Calendario de Pagos para pensionados del ISSSTE 2026, el pago de este beneficio se hace en dos exhibiciones, por lo que el monto recibido corresponde apenas a la mitad de esta prestación.

Vale la pena recordar que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 20 de diciembre es la fecha límite en la que empresas e instituciones deben pagar el aguinaldo a sus trabajadores.

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¿Cuándo cae la segunda parte del aguinaldo a los pensionados del ISSSTE en 2026?

Tomando como referencia el Calendario de Pagos dado a conocer por el director del ISSSTE, Martí Batres a inicios de este año, la segunda parte del aguinaldo se depositará el próximo viernes 27 de noviembre de 2026.

Ese mismo día caerá en la cuenta de los pensionados y jubilados del Instituto el monto correspondiente a la mensualidad de diciembre. Se trata del último depósito que se hará este año a los beneficiarios.

Es decir que todos los jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán el próximo 27 de noviembre de 2026 pago doble.

¿Adelantaron el pago del aguinaldo ISSSTE 2026 para pensionados?

A diferencia del 2025, cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pagó la primera parte del aguinaldo el 27 de noviembre y la segunda parte tres meses después: el 27 de febrero de 2026, el ISSSTE anunció que este año el depósito completo de esta prestación se hará el mismo año.

De modo que sí se adelantó el pago de la segunda parte del aguinaldo, que en años anteriores ocurría hasta los primeros meses del año siguiente.

Las fechas dadas a conocer por Martí Batres establecen que ambos pagos -primera y segunda partes- se hará el mismo mes de noviembre de 2026.

¿Qué pensionados ISSSTE cobran aguinaldo de 40 días en 2026? Lista

El decreto relativo al aguinaldo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en octubre de este año, el depósito de esta prestación lo recibirán quiénes cumplan las siguientes condiciones.

Jubilados con pensión militar.

Jubilados con pensión civil.

Jubilados con pensión de gracia.

Deudos de Trabajadores a quienes se les haya otorgado una pensión del ISSSTE con cargo al erario federal.

Veteranos de la Revolución que disfruten de una pensión con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Vale la pena que sepas que el aguinaldo causa impuestos, por lo que en una nota previa te dimos a conocer cómo calcular el monto exento y el monto gravado.