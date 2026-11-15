Economía

¿Cuándo Cae Segunda Parte del Aguinaldo a los Pensionados del ISSSTE en 2026? Fecha Confirmada

El aguinaldo es un derecho irrenunciable que se debe depositar antes del 20 de diciembre del año en curso, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Billetes y monedas. Cuando pagan segunda parte aguinaldo pensionados ISSSTE 2026.Hacia el final del año, pensionados y jubilados del issste se preguntan cuándo caerá el pago de la segunda parte del aguinaldo. Foto: Cuartoscuro.
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