Muere Motociclista Tras Impactarse Contra Camión de Carga en Ciudad Juárez

La mañana de este domingo se registró la muerte de un motociclista, luego de que se impactara contra un camión de carga sobre la carretera a Casas Grandes, a la altura del kilómetro 28, en Ciudad Juárez.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como paramédicos, quienes brindaron atención a la víctima. Sin embargo, tras realizar una valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer más información sobre la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades puedan establecer su identidad.