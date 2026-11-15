Accidentes

Muere Motociclista Tras Impactarse Contra Camión de Carga en Ciudad Juárez

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, el motociclista ya había fallecido

Muere Motociclista Tras Impactarse Contra CamiónMuere Motociclista Tras Impactarse Contra Camión. Foto: N+

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Un motociclista pierde la vida tras impactarse con un camión en la carretera a Casas Grandes.

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