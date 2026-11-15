Accidentes

Así se Ve Desde el Aire Camión que Quedó a Punto de Caer al Vacío en Veracruz

Los pasajeros salieron por las ventanas del autobús para ponerse en resguardo

Autobús Queda Casi a Punto de Caer al Vacío en Distribuidor Vial Cabeza OlmecaAutobús queda casi a punto de caer al vacío en Distribuidor Vial Cabeza Olmeca. Foto: N+

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Caos en Veracruz: un camión estuvo a punto de caer de un puente tras un choque. Los pasajeros salieron por las ventanas para salvarse. Descubre cómo se vivió este momento desde el aire.

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