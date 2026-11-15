Así se Ve Desde el Aire Camión que Quedó a Punto de Caer al Vacío en Veracruz

Un camión de pasajeros quedó a punto de caer al vacío en el distribuidor vial Cabeza Olmeca en la ciudad de Veracruz.

La tarde de este domingo se registró un choque de un camión de transporte público con una camioneta. Este camión estuvo a punto de caer al barranco del Puente de la Cabeza Olmeca.

Este choque dejó varios lesionados que hasta el momento no se han contabilizado pero que están siendo atendidos por paramédicos de la Cruz Roja. La camioneta también quedó destrozada del frente.

Así terminó el camión de pasajeros tras chocar contra vehículo. Foto: N+

Los heridos tuvieron que salir por las ventanas del camión para ponerse a resguardo. En la zona se desplegaron elementos de Bomberos quienes apoyando para poner de forma segura a los pasajeros.

Esto ocurrió en el carril que va de Boca del Río hacia la zona de Tejería por lo cual debido a las maniobras que se realizaron se cerró la circulación. Los autos tuvieron que ser desviados hacia la avenida Miguel Alemán.

El dron de N+ captó el accidente del camión en Veracruz. Foto: N+

El dron de N+ captó el accidente desde el aire, en donde se alcanza a notar el caos vial así como los pasajeros que tuvieron que ser bajados con mucho cuidado de la unidad.

Debido al impacto el camión derribó la barda perimetral quedando al borde del vacío. Foto: N+

No se han relevado las identidades de los pasajeros lesionados, por lo que serán las autoridades quienes más tarde informen a sus familiares.