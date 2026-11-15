Inglaterra le Roba el Invicto a España en la UEFA Nations League

Llegó el final de una racha histórica para la selección de España. Luego de más de dos años sin conocer la derrota, el equipo dirigido por Luis de la Fuente cayó en un partido. Inglaterra le pegó a los vigentes campeones del mundo en la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

El equipo inglés llegó a tener una ventaja de tres goles en el partido que se disputó hoy en la cancha del Metropolitano, en Madrid. Los pupilos de Thomas Tuchel se mostraron superiores a España durante la mayor parte del encuentro y, con goles de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, le estaban ganando 0-3 a los locales.

Sin embargo, España reaccionó sobre el final del juego con dos anotaciones que acercaron al cuadro ibérico a un gol de distancia. Con los tantos convertidos potr Mikel Oyarzabal y Nico Williams, el resultado final del partido España vs Inglaterra fue de 2-3, con lo que el cuadro inglés le arrebató no solo la racha histórica de imabtibilidad, sino también el liderato del Grupo C.

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¿Cuándo fue la última vez que España había perdido un partido?

Antes de esta derrota frente a Inglaterra, la selección de España no perdía un partido desde el 22 de marzo de 2024. En aquella ocasión fue el equipo de Colombia el que se impuso a la Roja en un encuentro amistoso, en el cual Daniel Muñoz marcó el único gol.

Desde entonces, España jugó 43 partidos sin perder con un balance impresionante de 33 victorias y 10 empates. Esa es actualmente la racha ganadora más larga en la historia del futbol varonil mayor a nivel de selecciones nacionales, de acuerdo con la propia FIFA.

Durante esa racha, España ganó su segunda Copa del Mundo en el pasado Mundial de 2026. Además, llegó a la final de la UEFA Nations League, en donde perdió en la instancia de penales, por lo que en el registro oficial ese juego se contabiliza como un empate.

El récord anterior le pertenecía a Italia, que pasó 37 juegos sin caer.