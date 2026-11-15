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Inglaterra le Roba el Invicto a España en la UEFA Nations League

La última vez que el combinado español perdió un partido fue en 2024 y durante esa racha histórica, ganó la Copa del Mundo

Jude Bellingham de la selección de Inglaterra, en un partido contra EspañaJude Bellingham de la selección de Inglaterra, en un partido contra España | Foto: Reuters

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