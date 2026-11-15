Pumas CU Está en Semifinales de la Liga Mayor de ONEFA 2026 Tras Vencer a Burros Blancos

Pumas CU derrotó 42-18 a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional en el Estadio Olímpico Universitario, con lo que consiguió su boleto a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

El equipo de la Universidad Nacional se quedó fuera de los cuatro mejores en 2025, pero esta temporada está de regreso y se enfrentará a Borregos Monterrey en semifinales.

Los Pumas tuvieron un desempeño superior desde los primeros dos cuartos, con anotaciones de Ponce y Báez, quienes marcaron el desarrollo de un partido en el que los auriazules mantuvieron el control, aun después de perder a su quarterback titular.

Por su parte, el escuadrón del IPN recortó distancias al iniciar el segundo cuarto, pero se estancó. Avanzaron 90 yardas, pero solo consiguieron tres puntos, tras lo cual llegó un balde de agua helada.