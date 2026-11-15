Deportes

Pumas CU Está en Semifinales de la Liga Mayor de ONEFA 2026 Tras Vencer a Burros Blancos

El clásico estudiantil entre Pumas CU y Burros Blancos se jugó este domingo

Resultados Pumas CU vs Burros Blancos IPNSe realizó el Pumas CU vs Burros Blancos IPN en los cuartos de final de la ONEFA. Foto: Gaceta UNAM
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