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Jamaica vs México: Posibles Alineaciones para los Cuartos de Final de la Nations League Hoy

Raúl 'Tala' Rangel apunta a defender la portería del Tricolor, mientras que Rodrigo Huescas y Kevin Álvarez disputarían un lugar en el once inicial

Jamaica vs MéxicoEstas son las posibles alineaciones para los Cuartos de Final de la Nations League. Foto: Agencia Reuters

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