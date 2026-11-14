Jamaica vs México: Posibles Alineaciones para los Cuartos de Final de la Nations League Hoy

La Selección Mexicana se prepara para visitar a Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-2027. Para este encuentro, Rafael Márquez perfila una alineación en la que Raúl 'Tala' Rangel se mantendría como titular en la portería.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, reportero de TUDN especializado en la Selección Mexicana, durante uno de los entrenamientos del equipo se pudieron observar algunos indicios del cuadro que podría iniciar en Kingston.

¿Cuál sería la alineación de México contra Jamaica?

En la portería estaría Raúl 'Tala' Rangel, quien se ha afianzado en el puesto durante los últimos partidos. La defensa central estaría integrada por César Montes y Johan Vásquez, mientras que Jesús Gallardo ocuparía la lateral izquierda.

La principal incógnita estaría en el costado derecho, donde Rodrigo Huescas, quien regresa de una lesión, competiría por la titularidad con Kevin Álvarez.

En el mediocampo, Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora serían los elegidos para iniciar. Mientras tanto, el ataque estaría conformado por Julián Quiñones por izquierda, Roberto 'Piojo' Alvarado por derecha y Santiago Gimenez como centro delantero.

De esta manera, el posible once de México sería:

Portero: Raúl 'Tala' Rangel.

Defensas: Rodrigo Huescas o Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Gilberto Mora.

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto 'Piojo' Alvarado y Santiago Gimenez.

¿Qué pasará con Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana?

Otro de los temas alrededor de la portería del Tricolor es el posible regreso de Luis Ángel Malagón. Según lo señalado por Gibrán Araige en el programa Insiders, el guardameta del América tendrá una Liguilla importante en el Apertura 2026, cuyo desempeño podría influir en sus posibilidades de volver a la Selección Mexicana.

Malagón se perdió el Mundial debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Por ahora, Raúl Rangel se perfila para conservar la titularidad bajo el mando de Rafael Márquez.

¿Cuándo juega México contra Jamaica?

El partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League se disputará este 14 de noviembre en el National Stadium de Kingston, Jamaica. El encuentro está programado para las 7:00 de la tarde, tiempo del centro de México.

La serie se definirá en el partido de vuelta, programado para el 17 de noviembre en Monterrey.