Rafa Márquez Dice que ‘Tala’ Rangel Seguirá como Portero Titular de México

En el marco del partido México vs Jamaica, que se disputará este fin de semana en Kingston, el entrenador Rafael Márquez dejó en claro que Raúl “Tala” Rangel será el guardián de la portería, porque cuenta con todo su respaldo.

Como se recordará, apenas en octubre pasado Rangel se equivocó dos veces en el partido que el Tricolor perdió 0-3 ante Estados Unidos. Y las equivocaciones del guardameta se tradujeron en goles del rival. Esa actuación generó dudas, pero hoy en conferencia de prensa recibió el espaldarazo del técnico de México.

Rafa Márquez abordó el tema: "Cuando sucedió lo de Tala, yo seguí confiando en él, porque ha mejorado. Cualquiera se puede equivocar y por un partido no voy a desconfiar de los jugadores”.

Además ratificó que la portería tiene dueño, al menos por ahora: “Hay confianza en Tala, sabemos de su potencial y sigue siendo el portero titular de la Selección".

Raúl “Tala” Rangel fue el arquero elegido por Javier “Vasco” Aguirre para defender la portería de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. A lo largo del torneo el guardameta de las Chivas tuvo destacadas actuaciones, sobre todo ante Corea del Sur: una de sus atajadas sobre la línea de gol fue muy comentada y se viralizó en redes sociales.

La elección de Rangel como titular fue consecuencia de un hecho desafortunado: el primer portero era el americanista Luis Ángel Malagón, pero se rompió el tendón de Aquiles poco antes de la Copa del Mundo. Así que entró “Tala” al relevo, por encima de Carlos Acevedo y Memo Ochoa.

Ahora mismo, para la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, el entrenador Rafa Márquez ha convocado a otros dos arqueros: Oscar García (del León) y Alex Padilla (del Athletic de Bilbao), pero Raúl Rangel es su carta fuerte.

El partido Jamaica vs México se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Kingston, casa de los Reggae Boyz, a las 19:00 horas de este sábado 14 de noviembre. Y el equipo Tricolor necesita vencer para dar un paso firme en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026.

Sí la Selección Mexicana pierde ante los jamaicanos en Kingston no todo estará perdido, porque días después se disputará el duelo de vuelta. La eliminatoria de cuartos de final es a dos partidos, así que Tricolores y Reggae Boyz se volverán a ver las caras el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey.

Con información de N+