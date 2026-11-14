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Rafa Márquez Dice que ‘Tala’ Rangel Seguirá como Portero Titular de México

El entrenador de la Selección Mexicana remarcó su confianza en el guardameta para los duelos contra Jamaica en la Liga de Naciones

Raúl Rangel tuvo un desempeño notable en la portería del equipo Tricolor durante el Mundial 2026Raúl Rangel tuvo un desempeño notable en la portería del equipo Tricolor durante el Mundial 2026. Foto: Reuters

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