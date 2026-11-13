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Manchester United Confirma a Mauricio Pochettino como su Nuevo Técnico

Luego de los dos partidos ante Haití en la Nations League 2026 de la Concacaf, Pochettino deja su cargo como seleccionador de Estados Unidos

Mauricio Pochettino dice adiós a la Selección de Estados Unidos para afrontar el reto de sacar al Manchester United de su crisis actual en la Liga Premier.Mauricio Pochettino dice adiós a la Selección de Estados Unidos para afrontar el reto de sacar al Manchester United de su crisis actual en la Liga Premier. Foto: Reuters

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