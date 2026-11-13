Manchester United Confirma a Mauricio Pochettino como su Nuevo Técnico

El club Manchester United anunció que el argentino Mauricio Pochettino será su nuevo entrenador a partir de la semana próxima, luego de que termine su participación con la Selección de Estados Unidos en los cuartos de final de la Nations League 2026 de la Concacaf.

Será hasta el 18 de noviembre que Pochettino se integrará a los trabajos con los Red Devils, luego de firmar un contrato que vence en el 2029. Su primer reto será sacar al club del sótano de la tabla general en la Premier League 2026.

Para llegar al Manchester United, el estratega de 54 años de edad, rescindió el compromiso que tenía con la Selección de Estados Unidos hasta el 2030. Apenas hace unos meses había firmado una extensión para llegar al Mundial de España-Marruecos-Portugal.

Fue por medio de un comunicado que el Man-United hizo el anuncio oficial: "El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Futbol de Estados Unidos para que Mauricio Pochettino y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas ⁠sus responsabilidades con la selección masculina de futbol".

Pochettino cuenta con experiencia en el futbol inglés luego de entrenar al Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. Sus mejores años fueron con los Spurs, con los que alcanzó el segundo lugar de la Premier League en la temporada 2016-17.

Su mayor logro con el Tottenham fue llegar a la final de la Champions League 2019, en la que cayó 2-0 ante el Liverpool que dirigía el alemán Jurgen Klopp. En ese equipo dirigió a figuras como Hugo Lloris, Erik Lamela, Christian Eriksen, Son Heung-min y Harry Kane.

Hay que señalar que Pochettino dirigirá los dos partidos que Estados Unidos tiene en puerta: sábado 14 y martes 17 de noviembre ante Haití, por el boleto a semifinales de la Nations League 2026 de la Concacaf.

Justo acaba de declarar, en la conferencia de prensa previa a esos duelos, que dejar al combinado estadounidense fue “una decisión muy triste". Y se justificó diciendo que "es difícil rechazar una propuesta como esta".

Mauricio Pochettino agregó que "todos saben que en tu carrera no surgen muchas oportunidades como la de un club de la dimensión del Manchester United, Así que cuando llega, es difícil rechazar una situación así".

Entre lágrimas, reconoció que la decisión era muy difícil para él, pero sostuvo que se produce al inicio de un nuevo ciclo de cuatro años tras el Mundial, lo que otorga a la federación tiempo suficiente para reorganizarse.

Pochettino llegó en septiembre del 2024 a la selección de Estados Unidos y en el Mundial 2026 terminó como líder del grupo que compartió con Australia, Paraguay y Turquía. Luego eliminó a Bosnia y Herzegovina en la siguiente fase, pero en octavos cayó 4-1 ante Bélgica.

Con Estados Unidos tiene un balance de 21 victorias, 2 empates y 12 derrotas. Y todo apunta a que sumará un par de victorias ante Haití en los próximos días, así que se podrá despedir con el boleto a semifinales.

Con información de N+