México vs Jamaica: ¿Qué Necesita Rafa Márquez para Ganar su Primer Partido Oficial?

A unas horas de que la Selección Mexicana dispute el boleto a semifinales de la Nations League 2026 de la Concacaf, se ha generado una gran expectativa por tratarse del primer partido oficial de Rafa Márquez como entrenador del equipo. Pero Jamaica será un sinodal complicado, que además cuenta con la ventaja de ser local.

El partido Jamaica vs México se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Kingston, casa de los Reggae Boyz, a las 19:00 horas de este sábado 14 de noviembre. Y el equipo Tricolor necesita vencer para dar un paso firme en los cuartos de final de la Liga de Naciones 2026.

Rafael Márquez Álvarez, de 47 años de edad, asumió el cargo de entrenador Tricolor al finalizar el Mundial 2026, que fue cuando Javier Aguirre finalizó su contrato. Como se sabe, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cedió la estafeta al “Kaiser de Michoacán”, quien fue auxiliar del “Vasco”, rumbo al Mundial 2030.

Sin embargo el arranque ha generado críticas de la afición y la prensa deportiva: Con Rafa está en el banquillo, la Selección Mexicana ha disputado 4 encuentros amistosos en el 2026, que son los siguientes:

México 1-1 Colombia, el 26 de septiembre

México 1-1 Perú, el 29 de septiembre

México 0-3 Estados Unidos, el 3 de octubre

México 0-2 Chile, el 6 de octubre

Rafa Márquez y México tienen poco margen de maniobra en los cuartos de final de la Nations League 2026 de la Concacaf. Si pierde este fin de semana las críticas se multiplicarán y además se pondrá en riesgo el boleto a semifinales.

Sí la Selección Mexicana pierde ante los jamaicanos en Kingston no todo estará perdido, porque días después se disputará el duelo de vuelta. La eliminatoria de cuartos de final es a dos partidos, así que Tricolores y Reggae Boyz se volverán a ver las caras el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey.

Lo que necesita Rafa Márquez para vencer a Jamaica y tapar bocas son varias cosas, entre ellas las siguientes:

Mejorar la defensa: Aunque Colombia y Perú sólo le marcaron un gol, México se vio mal ante Estados Unidos y Chile. Por ello es que el estratega y sus auxiliares intensificaron los trabajos en zona baja.

Ser contundente al ataque: Está claro que a México le falta gol. Ahora que no estuvieron Raúl Jiménez y Julián Quiñones por lesión, el Tricolor se vio chato al ataque. Le urge un goleador que levante la mano ante las ausencias.

Definir un estilo de juego: Bajo el mando de Márquez, la Selección Mexicana sólo ha mostrado chispazos. Lo que necesita es consolidar un estilo de juego, que se vea la mano del estratega, aunque eso puede llevar más tiempo.

Así las cosas, México deberá mostrar mucho más de lo que ha dejado ver bajo el mando de Rafa Márquez en los cuatro duelos amistosos anteriores. Pero la Selección de Jamaica ya no es el flan de antes, ha mejorado sustancialmente en los últimos años, y será una rival complicado.

Con información de N+