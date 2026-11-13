Deportes

México vs Jamaica: ¿Qué Necesita Rafa Márquez para Ganar su Primer Partido Oficial?

El técnico del Tricolor no ha triunfado en sus primeros 4 partidos y aunque han sido amistosos eso no ha evitado las críticas

Rafa Márquez asumió el cargo de entrenador Tricolor en septiembre pasado, luego de ser auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Mundial 2026.Rafa Márquez asumió el cargo de entrenador Tricolor en septiembre pasado, luego de ser auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Mundial 2026. Foto: Selección Nacional de México

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