SpaceX Pierde el Propulsor Super Heavy tras Lanzamiento de Starship; Cae en el Golfo de México

El decimoquinto vuelo de prueba de Starship, de la empresa SpaceX, terminó con el propulsor Super Heavy cayendo en el Golfo de México, luego de que no lograra regresar a la plataforma de lanzamiento. El momento fue presenciado por decenas de familias que se encontraban en la zona y escucharon el fuerte estruendo.

Alrededor de las 4:47 de la tarde comenzó el espectáculo. En esta ocasión, la compañía realizó su intento más ambicioso hasta ahora: recuperar las dos etapas del cohete mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, conocidos como chopsticks.

El plan contemplaba que el propulsor Super Heavy, de aproximadamente 72 metros de altura, regresara unos seis minutos y medio después del despegue para ser atrapado por la torre. Sin embargo, la maniobra no se concretó y los sistemas de seguridad desviaron el vehículo hacia un amerizaje en el Golfo de México.

A través de su cuenta de X, SpaceX informó que el Super Heavy había sido “desviado hacia un amerizaje en alta mar en el golfo”, sin ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido.

A pesar de este contratiempo, la nave Starship continuó su trayectoria hacia la órbita terrestre. Como parte de la misión, desplegó 26 satélites Starlink V3 y tenía previsto completar alrededor de 14 a 15 vueltas alrededor de la Tierra, antes de intentar regresar a la base de lanzamiento este sábado.

Por otra parte, Elías Ibarra, integrante de Conibio Global A.C., quien participó en una manifestación a bordo de lanchas junto con otras personas, señaló que estarán atentos a las condiciones del agua ante la posibilidad de que se registre contaminación en los próximos días.

Indicó que esperan documentar cualquier posible afectación y hacer llegar la información a las autoridades mexicanas.

Posteriormente, SpaceX informó que la nave Starship continuaba su recorrido alrededor de la Tierra, luego de completar una de las etapas principales de su decimoquinto vuelo de prueba.

La empresa detalló que permanecería aproximadamente 21 horas en esta fase, durante las cuales sus equipos monitorearían el funcionamiento de los sistemas antes de iniciar las maniobras de regreso.