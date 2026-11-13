Ciencia y Tecnología

SpaceX Pierde el Propulsor Super Heavy tras Lanzamiento de Starship; Cae en el Golfo de México

La maniobra de retorno no ocurrió como estaba previsto

SpaceX Pierde el Propulsor Super Heavy tras Lanzamiento de Starship; Cae en el Golfo de MéxicoSpaceX Pierde el Propulsor Super Heavy tras Lanzamiento de Starship; Cae en el Golfo de México. Foto: N+

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El último lanzamiento de SpaceX termina con el Super Heavy en el mar. La nave Starship sigue en órbita.

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