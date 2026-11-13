¿Sigue la Caída de Microsoft? Así Está el Servicio de la Plataforma Este Viernes

El servicio de correo electrónico Outlook comenzó a restablecerse este viernes 13 de noviembre de 2026, luego de una larga interrupción que afectó a usuarios que intentaban ingresar a sus cuentas y enviar o recibir mensajes.

De acuerdo con los reportes de usuarios y la información de Microsoft, la falla se ha prolongado durante más de 16 horas, periodo en el que se han registrado problemas para acceder a la plataforma y utilizar algunas de sus funciones.

Tras la interrupción, el servicio comenzó a normalizarse de manera gradual. Sin embargo, algunos usuarios todavía podrían experimentar inconvenientes mientras concluye el restablecimiento de Outlook.

"Estamos observando avances alentadores en la recuperación, con una mejora en la disponibilidad del servicio y en el rendimiento del envío de correo electrónico en una parte cada vez mayor de la infraestructura de Microsoft 365 afectada. Es posible que algunos usuarios sigan experimentando problemas intermitentes mientras continúan las acciones de recuperación", informó la empresa.

De igual manera, especificó que hay mejoras en el servicio de gran parte de Europa y Norteamérica. En el caso de Asia-Pacífico hay "señales alentadoras".

A través de un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X, Microsoft volvió a informar que la disponibilidad de sus servicios había mejorado después de la interrupción global.

La compañía explicó que las filas de correos electrónicos pendientes de procesamiento habían disminuido considerablemente y se encontraban cerca de recuperar sus niveles habituales.

"Seguimos viendo mejoras en la disponibilidad del servicio, con la pila de correos electrónicos reducida significativamente y acercándose a niveles normales", escribió la tecnológica.

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Para saber si tu Outlook sigue caído, la primera opción es consultar la página oficial de estado de los servicios de Microsoft. En este sitio, la compañía pública información sobre posibles interrupciones, fallas técnicas y el funcionamiento de sus plataformas.

Otra alternativa es intentar ingresar directamente a tu correo electrónico desde un navegador, sin utilizar la aplicación. Si puedes ingresar, enviar y recibir mensajes sin inconvenientes, significa que tu cuenta está funcionando en ese momento.

La recomendación es consultar periódicamente el portal oficial de estado de Microsoft, ya que ahí se publican las actualizaciones sobre los incidentes y la recuperación de sus servicios.

Por otra parte, como ya lo hemos abordado en N+, durante una interrupción de este tipo, los mensajes que no pudieron entregarse podrían permanecer pendientes de envío o generar notificaciones de error. Su entrega dependerá de si el servidor remitente logró procesarlos y de las condiciones del servicio durante la falla.

Se recomienda revisar las bandejas de entrada, enviados y borradores para comprobar el estado de los mensajes y, en caso necesario, intentar enviarlos nuevamente.

La compañía no ha informado hasta el momento de manera específica si todos los usuarios afectados experimentaron las mismas consecuencias.

Información en desarrollo.

PT/ FBPT