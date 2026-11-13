Ciencia y Tecnología

¿Sigue la Caída de Microsoft? Así Está el Servicio de la Plataforma Este Viernes

La interrupción de las funciones de Microsoft provocó dificultades para acceder a las cuentas y utilizar las funciones de correo electrónico

Logo de Microsoft detrás de un vidrio rotoFoto: Reuters

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