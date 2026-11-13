Seguridad

Ricardo, Jorge y Sergio Estuvieron 24 Años Detenidos por un Delito que No Cometieron

La Policía de Tlaxcala los acusó de dos secuestros y fueron entregados a la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigación, que los vinculó con una banda delictiva

Ricardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez estuvieron detenidos 24 añosRicardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez estuvieron detenidos por un delito que no cometieron. Foto: N+

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