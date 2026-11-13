Ricardo, Jorge y Sergio Estuvieron 24 Años Detenidos por un Delito que No Cometieron

Ricardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez estuvieron los últimos 24 años de su vida presos por un delito que no cometieron.

La Policía de Tlaxcala los acusó en 2002 de secuestro y fueron entregados a la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigación, instancia que los vinculó con una banda de secuestradores.

Durante todo este tiempo nunca se probó su participación y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que su detención fue arbitraria.

Hace tres semanas, Ricardo, Jorge y Sergio recuperaron su libertad.

Jorge fue detenido en agosto de 2002, saliendo de su casa en Ecatepec, Estado de México, por policías de Tlaxcala, y llevado a ese estado, donde fue torturado.

Sobre ese hecho, Jorge Hernández, recordó: “Incluso aquí tengo una cicatriz cuando me estampó en la pared, fue muy fuerte el golpe, pusieron mi cabeza entre la tapa y la orilla de la cisterna. A raíz de eso tengo un problema con mi ojo izquierdo, tengo un poco afuera el globo ocular y veo borroso a partir de eso. Me dijeron ‘vas a hablar, vas a hablar’”.

Por su parte, Ricardo Almanza, cuñado de Jorge, fue a verlo a Tlaxcala y narró: “Me dijeron ‘ahorita nos vas a acompañar para que veas a tu familiar’. Yo grito: ‘Yo vine a pedir informes por mi familiar, ¿Ahora qué es lo que está pasando?’. Me dan un golpe en la boca, en la cara, en la cabeza, que guardara silencio, que nada más iba a responder las preguntas que ellos me hicieran”.

El mismo día detuvieron a Oswaldo Rodríguez, amigo de Jorge, y a Hugo, Sergio y José; hermano, padre y tío de Oswaldo, respectivamente.

Los seis fueron acusados de integrar una banda de secuestradores llamada ‘Los Kempes’, utilizando como prueba audios que grabaron bajo tortura.

“‘Vas a tener que leer este papel, vas a levantar la bocina del teléfono y vas a decir estas palabras’, eran palabras como “dinero”, “a qué hora”, palabras que yo no le encontraba ningún sentido pero era una lista, y yo con tal de terminar la situación, les contestaba todo”, señaló Ricardo Almanza.

Solo Hugo salió a los pocos meses, los otros cinco estuvieron en distintas cárceles federales con sentencias revocadas con amparos.

“Yo digo que la corrupción nos llevó ahí, simplemente por presentar trabajo, supuestamente un gobierno, el gobierno de Tlaxcala que quería presentar que los funcionarios realmente hacían su trabajo y los policías también y agarraron a personas como nosotros y nos incriminaban”, aseguró Almanza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Esta Es la Historia de Ricardo, Jorge y Sergio, Presos Injustamente por 24 Años

José Ramos murió en prisión sin una sentencia en 2013, su sobrino Oswaldo salió en 2016 luego de que un juez anulara los dictámenes de voz y otras pruebas utilizadas en su contra.

En 2023 un grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió su liberación inmediata por ser detenidos sin orden de aprehensión y ser torturados.

El pasado 22 de octubre, un juez ordenó la libertad inmediata y absolución de Ricardo Almanza, Jorge Hernández y Sergio Rodríguez, tras 24 años presos.

Al respecto, Jorge Hernández indicó: “Ha sido estresante, sentimientos encontrados, todo veo diferente, todo ha cambiado. Muy feliz, me siento feliz, gracias a Dios”.

Existen órdenes de aprehensión contra ocho policías que torturaron a los seis detenidos, y a un ministerio público que acreditó la detención. Varios policías se han amparado y solo uno se encuentra en prisión sin sentencia.

Las víctimas buscan que se les repare el daño por estar 24 años encarcelados injustamente.

Por su parte, Sergio Rodríguez comentó: “Justicia del hombre es sentenciarlos a algo que no cometimos y no hicimos, porque ninguno de nosotros (tenía relación con los delitos), que supuestamente era una pandilla, éramos pura familia”.

Con información de Samuel Adam y Víctor Olvera.

LECQ