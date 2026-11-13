Aseguran Bodega con 18 Camionetas y Equipo Táctico Tras Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco

A menos de 12 horas del enfrentamiento entre civiles armados y elementos del Ejército Mexicano en Ocotlán, Jalisco, las autoridades localizaron y aseguraron una bodega en la que encontraron 18 camionetas, prendas tácticas y otros indicios presuntamente relacionados con un grupo delictivo que opera en la entidad.

El inmueble se encuentra sobre la calle Río Santiago, en la colonia Riveras de Zula. En su interior había 18 camionetas, la mayoría de alta gama, así como botas, prendas tácticas, insignias alusivas a un grupo criminal y ocho cartuchos calibre 5.56 milímetros.

El aseguramiento ocurrió pocas horas después del enfrentamiento armado que dejó como saldo dos presuntos agresores muertos, además de un elemento del Ejército y un civil lesionados.

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De acuerdo con los primeros reportes, la balacera comenzó tras una persecución en la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que elementos federales marcaran el alto a un vehículo que presuntamente contaba con reporte de robo.

Sin embargo, sus tripulantes se resistieron y abrieron fuego con armas de alto calibre contra los uniformados.

Durante el enfrentamiento se sumaron otras dos camionetas con civiles armados, cuyos ocupantes circularon por calles de la colonia Porvenir hasta llegar al cruce de las calles Río Colorado y Río Balsas, en la colonia Riveras de Zula.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los vehículos, equipado con blindaje artesanal, bloqueó a toda velocidad el paso de las unidades oficiales, lo que provocó que una de ellas se impactara y volcara. La maniobra permitió que las otras camionetas con civiles armados escaparan del lugar.