Seguridad

Aseguran Bodega con 18 Camionetas y Equipo Táctico Tras Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco

El hallazgo ocurrió en la calle Río Santiago; al momento se desconoce si las unidades tenían reporte de robo

camionetas asegurados en Ocotlán, JaliscoLa mayoría de las camionetas aseguradas eran de alta gama. Foto: César López

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Tras un enfrentamiento en Ocotlán, autoridades aseguran bodega con 18 camionetas y equipo táctico.

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