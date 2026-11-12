Seguridad

Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco: 2 Muertos, 2 Heridos, Un Detenido y Armamento Asegurado

El enfrentamiento ocurrió en las inmediaciones de las colonias Maravillas y Lázaro Cárdenas

balacera-ocotlan-ultima-hora-jalisco-seguridadBalacera en Ocotlán entre civiles y Ejército Mexicano. Foto: César López

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Tiroteo en Ocotlán: Ejército Mexicano y civiles armados se enfrentan en Maravillas y Lázaro Cárdenas

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