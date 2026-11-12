Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco: 2 Muertos, 2 Heridos, Un Detenido y Armamento Asegurado

Esta tarde se registró un enfrentamiento entre Fuerzas Federales y civiles armados en la zona de Maravillas y Lázaro Cárdenas, al sur del municipio de Ocotlán, Jalisco.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad informó que elementos de la Defensa fueron agredidos por civiles armados al atender un reporte de robo de vehículo.

"Al repeler la agresión, dos atacantes perdieron la vida y un hombre fue detenido. Se aseguraron cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett y una ametralladora, dos granadas y un vehículo con blindaje artesanal, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Además, un militar y una civil resultaron heridos; ambos se encuentran fuera de peligro", indicó en redes sociales.

Señala que personal del Ejército y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene un despliegue terrestre y aéreo para localizar a los demás responsables. Y asegura que la situación ya se encuentra bajo control y no se reportan bloqueos ni nuevas agresiones.

Previo, el Ayuntamiento informó que la situación relacionada con el enfrentamiento ya había sido controlada. Sin embargo, precisó que el operativo continúa en el lugar, con la presencia y coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender la emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió luego de que elementos militares detectaron un vehículo con reporte de robo que circulaba por la zona. Durante la persecución, civiles armados habrían disparado contra los efectivos del Ejército Mexicano.

El detenido de origen hondureño y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

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Ante la situación, las autoridades municipales solicitaron a las personas que se encuentran en las inmediaciones permanecer resguardadas, evitar desplazamientos por el área y seguir las indicaciones de las corporaciones de seguridad.

También recomendaron a los planteles educativos posponer las actividades presenciales que todavía no hayan comenzado. En el caso de las escuelas donde estudiantes y personal ya se encuentren dentro de las instalaciones, pidieron que permanezcan en el lugar hasta recibir indicaciones para realizar un traslado seguro.

Asimismo, el Ayuntamiento llamó a la ciudadanía a facilitar el paso de las unidades de emergencia que participan en la atención del incidente.