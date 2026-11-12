Motociclista Acusa a Policía de Guadalajara de Robarle su Casco

Las autoridades están investigando un caso en el que un ciclo policía de Guadalajara presuntamente robó un casco a un motociclista en la colonia Centro del mismo municipio.

El atraco se registró sobre la Av. Hidalgo, a unos metros de la calzada Independencia, mientras el elemento se encontraba patrullando. Un comerciante llegó y dejó su motocicleta estacionada con el casco en el asiento para entrar a un negocio.

Cuando el comerciante salió del establecimiento, el casco ya no estaba en su motocicleta, y al revisar sus cámaras de seguridad, se dio cuenta de que un ciclo policía de Guadalajara se había apoderado del casco.

En el video se puede ver cómo el representante de la autoridad voltea a ambos lados, presumiblemente para ver si alguien lo estaba viendo, y después toma el casco y se retira.

Después de dar a conocer el hecho, a través de redes sociales, la Comisaría de Guadalajara comenzó una investigación en contra de este elemento a través del área operativa y del departamento jurídico.

Por el momento, las autoridades informaron que el policía fue separado de sus funciones.

“Es un caso excepcional, es algo preocupante, pero ya determinará asuntos internos qué tipo de sanción corresponde”, indicó Ismael Ramírez Mendez, Comisario General de la Policía de Guadalajara.

Por el momento sólo se procesó de manera interna al policía debido a que ante la Fiscalía de Jalisco todavía no existe una denuncia en su contra.