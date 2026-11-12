Seguridad

Motociclista Acusa a Policía de Guadalajara de Robarle su Casco

El oficial fue separado de sus funciones, sin embargo, el proceso se realiza de forma interna debido a que no hay una denuncia formal en su contra

PolicíasUn motociclista acusó a un policía de robarle su casco en Guadalajara. Foto: N+

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Un ciclo policía de Guadalajara es investigado por presunto robo de casco. El oficial fue separado de sus funciones, pero no hay denuncia formal

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