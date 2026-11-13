Sociedad

México Logra 5 Récords Históricos en Turismo

Autoridades del sector presentan cifras sobre viajeros internacionales, turistas, vuelos, cruceros y más

Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, en conferencia mañanera el 13 de noviembre 2026. Foto: Presidencia de la RepúblicaSecretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, en conferencia mañanera el 13 de noviembre 2026. Foto: Presidencia de la República

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