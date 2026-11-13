México Logra 5 Récords Históricos en Turismo

Para la Secretaría de Turismo (Sectur), “México está y seguirá estando de moda”. Este viernes 13 de noviembre de 2026, el Gobierno federal anunció que se cumplieron cinco récords históricos en este sector.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, presentó cifras que, dijo, no se veían en más de dos décadas.

“Muy buenas noticias, México está de moda y seguirá estando de moda. Cumplimos cinco récords históricos, es decir, desde hace más de 26 años no se veían estas cifras y es algo muy relevante”, comentó.

En primera instancia, reveló que de enero a septiembre 2026, se alcanzaron 74.9 millones de viajeros internacionales, 5.6% más que el mismo periodo de 2025.

En turistas internacionales —quienes pernoctan mínimo una noche en el país— la cifra alcanzó 36 millones, 3.8% más, “también es un récord histórico”, dijo.

De acuerdo con la secretaria de Turismo, el gasto de viajeros fue de más de 26 mil millones de dólares, lo que significa que las divisas crecieron 1.4% que de enero a septiembre del año anterior.

“Y en este año que ha sido un gran reto en el turismo a nivel global, pues es un indicador magnífico”, abundó.

También presentó datos sobre cruceros como otro récord histórico. En el mismo periodo se reportaron 9 millones de cruceristas, es decir, 12.3% más que los mismos meses de 2025, y el gasto de estos viajeros fue de más de 770 millones de dólares, 16.3% más.

De igual manera, dio a conocer que 141 millones de personas transitaron por los aeropuertos principales del país, y que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) pasó en el top de ser el número 8 al 6; “ha crecido de una manera muy considerable”, dijo.

Rodríguez reportó además 80.6 millones de turistas nacionales, y destacó que México pudo abrir, junto con estados y aerolíneas, 211 nuevas rutas al corte de octubre: 112 internacionales y 99 nacionales.

El Tren Maya, en tanto, transportó a más de 70 mil 900 extranjeros.

La funcionaria federal dio a conocer además los países desde los cuales llegaron los turistas, con varios crecimientos: Colombia, Brasil, Japón, Canadá, Australia y Suiza.

Sobre los viajeros internacionales —quienes no pernoctan en el país— reportó 7.25 millones en el mes de septiembre, 5 puntos porcentuales menos.

“Este turismo es el visitante fronterizo, es decir, que cruzan frontera y regresaron y no pernoctaron”.

En el rubro de turistas, la cifra alcanzó 3.3 millones ese mes, lo que corresponde a 2.7% más. La derrama económica en septiembre 2026 fue de más de mil 900 millones de dólares, 5.7% más.

SPB