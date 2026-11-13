Incendio Afecta Planta Industrial de Siderúrgica en San Nicolás, Nuevo León

Equipos de emergencia, de protección civil y de bomberos se movilizaron para atender un incendio en la zona industrial del municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

La conflagración ocurrió alrededor de las 22:00 horas en Av. Universidad y Av. Los Ángeles, colonia Industrial Nogalar. A pesar de la intensidad del fuego, no se reportaron lesionados.

De inmediato, se activó el protocolo de atención y fueron enviadas unidades de bomberos y equipos de rescate para atender la emergencia en este municipio conurbado de Monterrey.

El incendio fue en una de las naves industriales de la siderúrgica Ternium, una de las compañías más importantes del país, sin que representara un riesgo para la población.

La misma empresa informó a través de sus redes sociales que el siniestro se desarrolló en la Planta Guerrero, en la zona adyacente a Av. Guerrero.

"El incendio fue inmediatamente atendido por personal de bomberos de Ternium quienes despejaron el área e iniciaron las labores de mitigación".

Agregó que a la planta ingresaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, Bomberos de Guadalupe, Protección Civil y Bomberos de San Nicolás y Protección Civil de Monterrey, quienes revisaron las instalaciones e impidieron que el fuego se extendiera.

"No se registraron colaboradores afectados", señaló la siderúrgica en el comunicado, al tiempo que confirmó que el incendio está contenido "y continúa siendo atendido por todas las unidades presentes".

Por este hecho, la Universidad Autónoma de Nuevo León tomó la decisión de trasladar a la modalidad en línea todas las actividades académicas y administrativas que se desarrollan en el turno matutino, en las dependencias de la Ciudad Universitaria.

Pidió a los estudiantes a contactar a sus profesores para recibir indicaciones en caso de requerir la reprogramación de algún examen.

Con información de N+

ICM