Sociedad

Incendio Afecta Planta Industrial de Siderúrgica en San Nicolás, Nuevo León

El siniestro fue atendido por el personal de la empresa, así como por cuerpos de emergencia estatal y local de distintos municipios aledaños

Incendio en empresa siderúrgica en Nuevo LeónIncendio en empresa siderúrgica en San Nicolás, Nuevo León. Foto: N+

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