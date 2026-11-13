Con Trump, ICE Impone Récord de Deportaciones en 23 Años de Historia

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó que en los últimos 12 meses deportó a 483 mil 200 personas, la cifra más alta en su historia de 23 años.

Superó el año 2014, cuando 405 mil 90 personas pasaron por el mismo proceso durante el gobierno del demócrata Barack Obama.

El informe surge mientras el presidente Donald Trump busca cumplir sus promesas de deportaciones masivas, que le ayudaron a recuperar la Casa Blanca.

Sin embargo, también fue un factor que llevó a la abrumadora victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Las cifras de 2026 aumentaron un 9% respecto a su anterior máximo de 442 mil 640 en el mismo periodo un año antes y un 78% respecto a las 271 mil 480 de 2024, el último año de la presidencia de Joe Biden.

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El ICE no había publicado cifras tan precisas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, incluido 2025.

Aunque el informe, en el que Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, elogió la política de Trump para "salvar vidas estadounidenses", no dio detalles de cuántos deportados tenían antecedentes penales y un desglose de las estadísticas.

Trump hizo campaña prometiendo librar a Estados Unidos de migrantes criminales, diciendo que apuntaría a "los peores de los peores".

Pero eso rara vez es el caso. En julio, por ejemplo, solo aproximadamente una cuarta parte de los deportados tenía condenas penales, según el Deportation Data Project. Más de la mitad ni siquiera enfrentaba cargos.

Las cifras publicadas el miércoles también quedaron muy por debajo del objetivo de la Casa Blanca de 1 millón de deportaciones anuales, una promesa que hizo cuando recibió miles de millones en financiación adicional del Congreso, potenciando la burocracia migratoria del gobierno.

La cifra más alta registrada de deportaciones en la historia se produjo durante la ofensiva del presidente Dwight D. Eisenhower contra los inmigrantes ilegales de México.

La política, a menudo caótica, hizo que las cifras de deportación se dispararan dramáticamente a principios de la década de 1950, alcanzando un máximo de 1.1 millones en 1954.

ICM