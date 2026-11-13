Migración

Con Trump, ICE Impone Récord de Deportaciones en 23 Años de Historia

Esta agencia arrestó y deportó a más personas que en cualquier otro momento desde su creación en 2003

Un agente del ICE detiene a un hombre en Queens, en NYUn agente del ICE detiene a un hombre en Queens, en NY. Foto: Reuters

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