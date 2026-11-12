Migración

Sheinbaum Responde a Advertencia de Trump: 'La Mayoría de Migrantes Regresa a su País'

La presidenta dice que se le informa a los miembros de la caravana que si su objetivo es pasar a Estados Unidos no lo van a poder lograr

Caravana de migrantes recorre Chiapas con el objetivo de llegar a la frontera norte de México y cruzar hacia Estados Unidos. Foto: ReutersCaravana de migrantes recorre Chiapas con el objetivo de llegar a la frontera norte de México y cruzar hacia Estados Unidos. Foto: Reuters
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