Sheinbaum Responde a Advertencia de Trump: 'La Mayoría de Migrantes Regresa a su País'

Luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump advirtió con duplicar los aranceles a México si no frena las caravanas migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país busca la manera de que regresen a sus países de origen o, si lo desean, se queden en territorio nacional bajo ciertas condiciones.

Comentó que en este momento hay dos caravanas, y enfatizó que el Gobierno le informa a la gente que si su objetivo es llegar a Estados Unidos "no lo va a poder lograr porque no hay esa posibilidad".

“Cuando se da la información, la mayoría prefiere regresar a su país”, expresó la mandataria nacional durante su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con Sheinbaum, desde que asumió Trump su segundo mandato, ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera norte.

Sobre las dos caravanas actuales, indicó que una está en Arriaga, Chiapas, que se había formado con cerca de 600 personas pero ya quedan menos de 100.

“¿Cómo hacemos esto? Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad”, expuso.

Ante ello, abundó que se busca la manera de que regresen a sus naciones de manera segura, o si alguien se quiere quedar en México, lo puede hacer bajo ciertas condiciones y en determinado lugar.

“Pero la gran mayoría regresa a sus países de origen una vez que conoce que no van a poder cruzar la frontera mexicana con Estados Unidos”, reiteró.

Sheinbaum añadió que la otra caravana viene de Honduras, pero el tratamiento es el mismo, ofrecerle ayuda humanitaria y con base en derechos humanos.

Esta mañana, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social en el que dijo que otra vez está ocurriendo una presunta invasión a su país, luego de las elecciones de mitad de mandato en EUA.

“Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas que integran estas caravanas son individuos que otros países no quieren —‘¡Envíenlos a Estados Unidos!’, dicen—, ¡pero no serán aceptados!”, manifestó.

En ese tenor, lanzó la advertencia de aumentar los aranceles a la República Mexicana si no frena las caravanas.

“México debe detenerlas, ¡ya!; y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente”, dijo.

Al ser cuestionada sobre este tema en su conferencia diaria, en particular si se reforzaría la presencia militar en la frontera sur y cuál sería el tratamiento en caso de que la caravana decida avanzar al norte, Sheinbaum afirmó que no habrá represión.

Señaló que el Instituto Nacional de Migración (INM) y corporaciones como la Guardia Nacional tienen mucha experiencia, no como una acción de represión violenta, sino de acompañamiento para informar a los integrantes de las caravanas sobre la situación.

Alertó además que hay personas que engañan a los migrantes; “les dicen que con el resultado electoral en Estados Unidos cambió la política migratoria, lo cual es falso”, añadió.

Cabe señalar que Sheinbaum y Trump podrían tener una reunión en el marco de la reunión del G20 en Mar-A-Lago, en Florida, EUA, y no en la cumbre de la APEC que está próxima a realizarse en China, según indicó la presidenta este jueves.

SPB