Seguridad

Liberan a 15 de los 20 Detenidos Durante Operativo de Captura del 'R2' en Jalisco

Los hombres permanecieron en las instalaciones de la FGR durante casi cuatro días; en medio de un convoy, fueron trasladados a la audiencia

Marina JaliscoTodos fueron trasladado en medio de un convoy. Foto: N+

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Las 20 personas detenidas durante el operativo en Zapopan enfrentaron una audiencia en Puente Grande.

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