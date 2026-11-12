Liberan a 15 de los 20 Detenidos Durante Operativo de Captura del 'R2' en Jalisco

Fueron liberados 15 de los 20 hombres detenidos en un restaurante durante el operativo contra Rafael ‘N’, alías el ‘R2', en Zapopan después de casi cinco días de permanecer capturados.

Tras una audiencia que se prolongó hasta la madrugada del 12 de noviembre, el juez determinó que 15 de los detenidos continuarán su proceso legal en libertad. Entre ellos están los músicos de la agrupación ‘Los Arras’, así como trabajadores y comensales del local donde se llevó a cabo el operativo.

Por otra parte, los cinco hombres restantes, identificados como Fernando Omar 'N', Luis Felipe 'N', Uriel Rodrigo 'N', Oscar 'N' y Rogelio 'N', fueron imputados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de componentes de la Fuerza Armada, así como narcomenudo y pandillerismo. Esperarán en Puente Grande hasta el próximo domingo.

Mientras que la audiencia contra el ‘R2’, programada de manera virtual para el 11 de noviembre, tuvo que ser suspendida debido a que el detenido no se encontraba en condiciones de comparecer. De acuerdo con los reportes, presentaba somnolencia por los medicamentos analgésicos que le fueron suministrados. Actualmente, Rafael ‘N’ continúa hospitalizado y permanece en recuperación.