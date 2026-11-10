Lemus Promete que el Esquema de Tandeos de Agua del Siapa en Jalisco Termine el 15 de Diciembre

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, se comprometió a respetar la fecha del 15 de diciembre para terminar con el esquema de tandeos de agua del Siapa en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Cabe recordar que el 15 de octubre fue el día que comenzó este esquema, con el objetivo de priorizar el suministro de agua limpia y de mejor calidad proveniente de la Planta Potabilizadora Miravalle, por lo que el servicio se suspende en diferentes colonias de acuerdo a un calendario.

“Estamos trabajando aceleradamente para recuperar el sistema antiguo y lo antes posible poder recuperar los volúmenes de agua que nos permitan eliminar los tandeos. Yo espero de verdad, de verdad que antes de terminar este plazo que nos habíamos puesto el 15 de diciembre, tengamos ya todo terminado”, informó Lemus.

Además, el jefe del Ejecutivo Estatal informó que está por terminar la primera etapa de rehabilitación de la Planta Potabilizadora Miravalle, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos, se contempla que los trabajos concluyan en marzo de 2027 y se encuentra operando para el mes de abril del mismo año.