Sociedad

Lemus Promete que el Esquema de Tandeos de Agua del Siapa en Jalisco Termine el 15 de Diciembre

El gobernador del estado prometió que la rotación del servicio en las colonias terminará antes de que termine el año

SiapaLemus prometió que los tandeos de agua del Siapa terminarán el 15 de diciembre. Foto: Magnific

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura que el 15 de diciembre finalizarán los tandeos de agua en Guadalajara

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