Seguridad

Hombre Queda Lesionado tras Riña en la Carretera Córdoba-Amatlán

No hubo reporte de personas detenidas como responsables de haber herido al joven de identidad resguardada

Riña deja hombre lesionado en la carretera Córdoba-Amatlán.Riña deja hombre lesionado en la carretera Córdoba-Amatlán. Foto: N+

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Un joven fue lesionado en una riña en la carretera Córdoba-Amatlán. Sin detenidos y con tráfico en la zona.

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