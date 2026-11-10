Hombre Queda Lesionado tras Riña en la Carretera Córdoba-Amatlán

Un hombre resultó lesionado presuntamente durante una riña registrada sobre la carretera Córdoba-Amatlán, a la altura del ingenio San Miguelito, en la zona centro del estado de Veracruz.

Paramédicos de Amatlán de los Reyes acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, mientras elementos de las policías Municipal y Estatal tomaron conocimiento de los hechos ocurridos la mañana de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos agresores huyeron del sitio tras la confrontación. Minutos después arribaron los padres del lesionado para auxiliarlo.

El joven de identidad resguardada fue atendido y vendado a bordo de una ambulancia; posteriormente permaneció en el lugar. Durante las labores de atención se registró congestionamiento vehicular en la zona.

No se indicó si hubo personas detenidas como responsables de haber herido al joven.