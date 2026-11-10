Vinculan a Proceso a Eliut ‘N’ por Presunto Fraude Inmobiliario en Ensenada

Un hombre identificado como Eliut ‘N’ fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico, luego de que habría obtenido 500 mil pesos mediante la venta de un inmueble sobre el que no tenía derecho a disponer, en Ensenada.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando el imputado presuntamente engañó a un comprador al hacerse pasar por representante de la propietaria del inmueble.

La operación habría sido realizada mediante una inmobiliaria, a través de la cual Eliut ‘N’ presuntamente ofreció y vendió la propiedad sin contar con facultades legales para hacerlo.

Tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó vincularlo a proceso por el delito señalado.

APG