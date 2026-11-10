Seguridad

Vinculan a Proceso a Eliut ‘N’ por Presunto Fraude Inmobiliario en Ensenada

La Fiscalía señala que el imputado habría vendido una propiedad sin tener facultades para disponer de ella, haciéndose pasar por representante de la propietaria

Vinculan a Proceso a Eliut ‘N’ por Presunto Fraude Inmobiliario en EnsenadaVinculan a Proceso a Eliut ‘N’ por Presunto Fraude Inmobiliario en Ensenada | Foto: FGE

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