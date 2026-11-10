Veinte Secundarias de Querétaro Ya Cuentan con Arcos Detectores de Seguridad

Un total de 20 escuelas secundarias de Querétaro ya cuentan con arcos detectores de metal instalados y en funcionamiento, como parte de la estrategia para reforzar la seguridad en los planteles educativos, informó Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

La funcionaria explicó que los primeros dispositivos se colocaron principalmente en escuelas de la zona metropolitana y de la región serrana. Precisó que cada instalación se realiza de acuerdo con las características del plantel y después de contar con el respaldo del comité de padres de familia.

La meta de la dependencia es completar la instalación de los primeros 100 arcos detectores antes de que concluya diciembre, por lo que se realizan cortes e informes semanales para supervisar los avances del programa.

Quintanar Mejía detalló que la inversión destinada a estos primeros 100 dispositivos es de aproximadamente cuatro millones de pesos y destacó que la participación de las familias es fundamental para implementar la estrategia.

El programa busca fortalecer las medidas de seguridad en las escuelas secundarias del estado mediante la colaboración entre autoridades educativas, padres de familia y la comunidad escolar.