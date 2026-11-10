Seguridad

Veinte Secundarias de Querétaro Ya Cuentan con Arcos Detectores de Seguridad

Los dispositivos permiten identificar objetos metálicos que podrían representar un riesgo, como armas, durante el ingreso de estudiantes y personal a los planteles educativos

Instalan Arcos Detectores en Escuelas de la Sierra y Zona MetropolitanaInstalan Arcos Detectores en Escuelas de la Sierra y Zona Metropolitana. Foto: N+

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La estrategia busca prevenir situaciones que pongan en peligro a la comunidad escolar y reforzar los filtros de seguridad en las secundarias del estado.

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