Seguridad

Hallan a Dos Hombres Muertos en Querétaro; Fiscalía Investiga Hallazgo

Los cuerpos fueron encontrados en un camino que conduce a la comunidad de San Pablo Potrerillos, luego de un reporte ciudadano

Investigan Muerte de Dos Hombres en San Juan del RíoInvestigan Muerte de Dos Hombres en San Juan del Río. Foto: N+

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Las primeras investigaciones apuntan a una posible riña durante una reunión en la que presuntamente se consumieron bebidas alcohólicas. La Fiscalía realiza las diligencias para esclarecer los hechos.

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