Hallan a Dos Hombres Muertos en Querétaro; Fiscalía Investiga Hallazgo

Dos hombres fueron localizados sin aparentes signos vitales en un camino que conduce a la comunidad de San Pablo Potrerillos, en el municipio de San Juan del Río, lo que movilizó a elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El hallazgo fue reportado a través de la línea de emergencias 9-1-1, por lo que policías municipales acudieron al lugar para verificar la situación. Tras confirmar los hechos, acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el caso podría estar relacionado con una riña ocurrida durante una reunión en la que presuntamente se consumieron bebidas alcohólicas.

Personal de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de indicios para establecer cuántas personas participaron en el altercado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados para practicarles las necropsias de ley, con las que se buscará determinar las causas de muerte. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.