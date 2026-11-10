Investigan Presunto Homicidio de Hombre en Casa Abandonada en Monterrey

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con el Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se movilizaron hasta la colonia Bella Vista, en el municipio de Monterrey, para realizar un cateo.

La revisión se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre las calles Anastacio Bustamante y Padre Roberto Infante. Estás indagatorias estarían ligadas al caso registrado el pasado 7 de Octubre, cuando localizaron un cuerpo calcinado y con huellas de violencia al interior de esta casa.

El domicilio se ubica aproximadamente a 100 metros de la casa INDI donde se reúnen decenas de personas en situación de calle, por lo que las autoridades no descartan que la víctima sea alguna de estas personas.

Este martes los elementos del Instituto de Criminalistica y Servicios Periciales (ICSP) se encontraban ingresando a la zona donde el ahora fallecido habría sido quemado, al mismo tiempo utilizando los marcadores para identificar zonas que ayuden a las investigaciones.

A pesar de que ya paso poco más de un mes de este homicidio, las autoridades no han informado ninguna detención respecto a este crimen. En la zona se visualizaron cámaras las cuales pueden ser de ayuda para dar con el o los presuntos responsables.

Con información de Alexis Lozano | N+

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