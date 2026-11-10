Seguridad

Investigan Presunto Homicidio de Hombre en Casa Abandonada en Monterrey

Las autoridades continúan recabando evidencias para esclarecer el hallazgo sin vida de una persona en la colonia Bella Vista

Acordonan calle para investigar homicidio en MonterreyLa zona fue acordonada por peritos y agentes de investigación. Foto: N+

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