Bebé Resulta Lesionada al Caerle Pedazo de Concreto del Techo en Monterrey

Una bebé de apenas tres meses de nacida resultó lesionada en la cabeza tras caerle un pedazo de concreto desprendido del techo de su vivienda, lo que movilizó a elementos de la Policía de Monterrey para abrirle paso hasta el hospital.

Los hechos se registraron a las 20:40 horas en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y 20 de Noviembre, en la colonia Garza Nieto, donde se encontraban las autoridades que atendieron el llamado de ayuda.

De acuerdo con los datos recabados, agentes del grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Monterrey realizaban recorridos de vigilancia cuando el conductor de una camioneta Ford Explorer blanca les solicitó auxilio urgente.

En el asiento del copiloto, la madre llevaba en brazos a la recién nacida, quien presentaba una lesión en la cabeza provocado por el desprendimiento del techo que la golpeó mientras permanecía en su domicilio.

Ante la emergencia, el oficial José de Jesús Jiménez coordinó la prioridad de paso con la Central de Radio del C4 e inició la custodia del vehículo particular hasta el Hospital Materno Infantil, en el municipio de Guadalupe, a donde llegó la menor al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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