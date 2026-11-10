Accidentes

Bebé Resulta Lesionada al Caerle Pedazo de Concreto del Techo en Monterrey

La menor herida fue auxiliada por elementos de la Policía de Monterrey, quienes le abrieron paso hasta el hospital

Policía de Monterrey ayuda a bebé lesionadaLa bebé fue trasladada al Hospital Materno Infantil. Foto: Policía de Monterrey

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