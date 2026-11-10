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Refuerzan Prevención en Zonas de Riesgo ante Próximas Lluvias en Ensenada, BC

Autoridades municipales intensificaron la vigilancia, poda de árboles y limpieza de infraestructura pluvial ante las precipitaciones previstas

Refuerzan Prevención en Zonas de Riesgo ante Próximas Lluvias en Ensenada, BCRefuerzan Prevención en Zonas de Riesgo ante Próximas Lluvias en Ensenada, BC | Foto: N+

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