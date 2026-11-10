Refuerzan Prevención en Zonas de Riesgo ante Próximas Lluvias en Ensenada, BC

El Gobierno de Ensenada reforzó las acciones preventivas en zonas susceptibles a inundaciones ante el pronóstico de lluvias para el viernes 13 y sábado 14 de noviembre, aunque la intensidad de las precipitaciones todavía no está definida.

El encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Luis Antonio Gutiérrez Berriel, informó que se mantienen los recorridos de vigilancia y la identificación de viviendas ubicadas en áreas de riesgo, con el propósito de notificar a las familias sobre las condiciones y medidas de autoprotección.

Como parte de estas labores, personal de la dependencia ha colocado 469 engomados preventivos en viviendas de las colonias Las Flores, Montemar, Villas del Sol II, Bronce, Reforma, Ampliación Reforma, Aguajito, Jesús Munguía, Lázaro Cárdenas I y II, Revolución y El Veladero.

El funcionario señaló que continuarán dando seguimiento a las condiciones meteorológicas y pidió a la población limpiar patios, azoteas, coladeras y desagües, revisar techos y ventanas, así como retirar objetos que puedan obstruir el paso del agua.

También recomendó preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, lámpara y artículos indispensables. A quienes viven en zonas susceptibles a inundaciones les pidió proteger sus pertenencias e identificar rutas de evacuación.

En el caso de las familias que habitan cerca de arroyos, exhortó a mantenerse alejadas de los cauces, evitar cruzarlos a pie o en vehículo y estar atentas a posibles incrementos en el nivel o velocidad del agua. Si las autoridades indican evacuar, deberán hacerlo oportunamente.

Por su parte, la directora de Servicios Públicos Municipales, Carolina Rivas García, informó que, del 26 de octubre al 7 de noviembre, cuadrillas municipales realizaron trabajos de poda en 129 árboles y 244 palmeras, ubicados en camellones centrales, parques, escuelas y áreas verdes.

Además, el director de Infraestructura, José Plasencia Galindo, indicó que se reforzó la limpieza de rejillas, bocas de tormenta y cajones pluviales para reducir el riesgo de inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Las autoridades municipales también pidieron evitar tirar basura en calles, alcantarillas y arroyos, debido a que los residuos y el azolve pueden obstruir la infraestructura pluvial durante las lluvias.

El Gobierno de Ensenada mantendrá informada a la población mediante sus canales oficiales sobre las actualizaciones meteorológicas y recordó que, ante cualquier emergencia, está disponible el número 9-1-1.

APG