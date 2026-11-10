Piden Asegurar Techos, Ventanas y Desagües Ante Pronóstico de Lluvias en Tijuana

Ante la posibilidad de lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) llamó a la población a preparar sus viviendas y tomar medidas preventivas para reducir riesgos.

A través de sus redes sociales, la dependencia compartió una serie de recomendaciones para proteger los hogares ante posibles precipitaciones y condiciones de viento.

Entre las medidas sugeridas se encuentra asegurar puertas, ventanas y techos, así como retirar objetos que puedan ser levantados por las ráfagas de viento.

También recomendó limpiar patios, coladeras y desagües para evitar obstrucciones, además de tener una linterna y pilas disponibles, y mantener cargadas las baterías de teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

La CESPT pidió a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales y utilizar el número de emergencias 9-1-1 en caso de requerir apoyo.

Estas recomendaciones buscan que las familias se anticipen a posibles afectaciones y cuenten con condiciones más seguras en sus viviendas ante la posibilidad de lluvias relacionadas con el fenómeno de El Niño.

APG