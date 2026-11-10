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Piden Asegurar Techos, Ventanas y Desagües Ante Pronóstico de Lluvias en Tijuana

La CESPT difundió medidas para reducir riesgos en los hogares y pidió mantenerse al pendiente de la información oficial

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