Sociedad

Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia para Mascotas en Tijuana, BC

La campaña Tijuana Previene difundió artículos básicos para proteger a los animales de compañía durante una evacuación o emergencia

Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia para Mascotas en Tijuana, BCRecomiendan Preparar Mochila de Emergencia para Mascotas en Tijuana, BC | Foto: N+

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