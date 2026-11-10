Recomiendan Preparar Mochila de Emergencia para Mascotas en Tijuana, BC

Los animales de compañía también deben estar incluidos en el Plan Familiar de Protección Civil, por lo que el Gobierno Municipal de Tijuana recomendó preparar una mochila de emergencia con artículos necesarios para su cuidado.

Como parte de la campaña Tijuana Previene, las autoridades municipales compartieron una serie de elementos básicos que las familias deben tener disponibles para proteger a sus mascotas ante una situación de riesgo.

Entre los artículos recomendados se encuentra agua y alimento suficiente para varios días, así como medicamentos y productos de cuidado en caso de que el animal requiera algún tratamiento.

También se aconseja tener una correa, pechera, collar o transportadora para facilitar su traslado de manera segura, especialmente si es necesario evacuar la vivienda.

La mochila debe incluir la cartilla de vacunación, documentos importantes y una fotografía reciente de la mascota, con el propósito de contar con su información básica y facilitar su identificación en caso de extravío.

El Gobierno Municipal recordó que la seguridad de los animales de compañía también forma parte de la prevención familiar, por lo que llamó a la ciudadanía a contemplar sus necesidades al preparar un plan de emergencia.

APG