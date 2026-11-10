Aseguran a Menor por Presunta Venta de Cigarrillos de Marihuana en Secundaria de Tijuana

Un menor de edad fue asegurado por policías municipales tras ser señalado por presuntamente comercializar cigarrillos con marihuana al interior de una escuela secundaria de Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los agentes recibieron un reporte sobre la posible venta de estas sustancias en un plantel educativo ubicado en la colonia Libertad, donde un alumno presuntamente ofrecía los cigarrillos a otros estudiantes.

Con autorización de la autoridad escolar, los oficiales ingresaron a las instalaciones y el personal docente señaló al adolescente como el presunto responsable. Durante la intervención, le encontraron un estuche con varios cigarrillos que contenían una sustancia con características similares a la marihuana.

La dependencia informó que, en presencia de la madre del menor, aseguraron la sustancia y el dinero presuntamente obtenido por la venta.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado ante la autoridad investigadora, que determinará su situación jurídica y el procedimiento correspondiente conforme a la legislación aplicable.

APG