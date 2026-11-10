Seguridad

Aseguran a Menor por Presunta Venta de Cigarrillos de Marihuana en Secundaria de Tijuana

Policías municipales intervinieron en un plantel de la colonia Libertad, donde localizaron varios cigarrillos y dinero en posesión del adolescente

Aseguran a Menor por Presunta Venta de Cigarrillos de Marihuana en Secundaria de TijuanaAseguran a Menor por Presunta Venta de Cigarrillos de Marihuana en Secundaria de Tijuana | Foto: SSPCM

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