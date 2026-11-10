Mujer Desaparecida Hace Años en Oaxaca es Localizada en Mexicali, Baja California

Una mujer de 29 años, identificada como Lucero, fue localizada en situación de vulnerabilidad en calles de Mexicali, luego de que su familia pasara varios años sin conocer su paradero.

El hallazgo ocurrió el pasado 6 de noviembre, durante un operativo de búsqueda realizado en el cruce de las calles Lerdo de Tejada y Morelos, en la colonia Primera Sección.

De acuerdo con la información proporcionada, agentes de la Unidad de Atención a Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV) intervinieron al identificar a la madre de la joven, quien viajó desde Oaxaca acompañada de su hijo para encontrarla.

El reencuentro estuvo marcado por una crisis emocional, por lo que las autoridades brindaron atención y protección tanto a Lucero como a su madre.

La localización permitió que ambas volvieran a encontrarse después de años sin tener contacto, mientras las autoridades intervinieron para atender la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer.

APG