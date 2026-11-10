Desaparecidos

Mujer Desaparecida Hace Años en Oaxaca es Localizada en Mexicali, Baja California

Lucero, de 29 años, fue encontrada en situación de vulnerabilidad en la colonia Primera Sección

Localizan en Baja California a Mujer Desaparecida Hace Años en OaxacaLocalizan en Baja California a Mujer Desaparecida Hace Años en Oaxaca | Foto: DPSM

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