Asociación Civil Brinda Asesoría Legal a Pacientes sin Medicamentos en Mexicali

La asociación civil Justicia Contra el Cáncer, con sede en Mexicali, comenzó a tramitar amparos gratuitos para apoyar a pacientes que no han recibido sus medicamentos en hospitales de la ciudad.

Guillermo Rivera, abogado de la organización, explicó que mediante este recurso legal anteriormente han conseguido que personas con cáncer reciban atención médica y sus tratamientos de manera inmediata.

Señaló que el apoyo también está dirigido a derechohabientes de distintas instituciones de salud que enfrentan problemas de desabasto de medicamentos.

El representante indicó que las asesorías legales se ofrecen sin costo y que algunos de los procedimientos han logrado resolverse en un periodo de tres a cinco días.

Las personas interesadas en recibir orientación pueden contactar a la asociación civil a través de sus redes sociales, bajo el nombre de Justicia Contra el Cáncer.

APG