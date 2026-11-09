Captan a Hombre en Lancha en Canal de Matamoros tras Lluvias e Inundaciones

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Matamoros han llevado a algunos habitantes a buscar alternativas para poder desplazarse. Tal es el caso de un hombre que utilizó una lancha para trasladarse sobre el canal de la Avenida del Niño, ante los elevados niveles de agua en este sector.

Las precipitaciones acumuladas desde el domingo han superado las ocho pulgadas en distintos puntos de la ciudad, lo que ha provocado afectaciones en más de 100 colonias, así como inundaciones en calles y avenidas.

Ante esta situación, las autoridades municipales mantienen un operativo permanente para atender las zonas con mayores problemas de encharcamiento y facilitar el desfogue del agua.

Como parte de estas acciones, se encuentran en operación 92 estaciones de bombeo distribuidas en 11 puntos estratégicos del municipio, con el objetivo de reducir los niveles de agua en vialidades y sectores habitacionales.

Sin embargo, los pronósticos indican que las lluvias continuarán durante los próximos días, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones.

Las afectaciones también llegaron al sector educativo, donde escuelas primarias y secundarias reportan un ausentismo cercano al 70 por ciento. Debido a las dificultades de movilidad, algunas instituciones optaron por impartir clases en línea para evitar riesgos entre estudiantes, docentes y personal administrativo.