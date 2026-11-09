Sociedad

Captan a Hombre en Lancha en Canal de Matamoros tras Lluvias e Inundaciones

Los pronósticos indican que las lluvias continuarán durante los próximos días, por lo que las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones

Captan a Hombre en Lancha en Canal de Matamoros tras Lluvias e InundacionesCaptan a Hombre en Lancha en Canal de Matamoros tras Lluvias e Inundaciones. Foto: N+

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Inundaciones en Matamoros llevan a un hombre a usar lancha en la Avenida del Niño.

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