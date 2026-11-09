Aseguran Predio por Presuntos Delitos Ambientales en Rancho Santa Lucía de Tijuana

La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo en un predio de Rancho Santa Lucía, en Tijuana, donde se reportaban constantes quemas de basura y residuos que presuntamente afectaban la salud de los habitantes de la zona.

La diligencia fue ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales, mediante una orden judicial, con el objetivo de recabar indicios relacionados con la posible comisión de delitos ambientales.

Durante la inspección, elementos de la Agencia Estatal de Investigación localizaron un basurero clandestino y aseguraron una parte del terreno para impedir el ingreso de camiones de volteo y otros vehículos utilizados para depositar residuos de manera irregular.

La intervención se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Calete y Urbi Quinta del Cedro, donde también participaron el jefe del área de investigación de incendios de la Dirección de Bomberos de Tijuana y peritos especializados.

El personal realizó estudios técnicos para determinar las posibles causas de los incendios registrados en el lugar, identificar los materiales involucrados en las quemas y evaluar el riesgo de nuevas conflagraciones, así como sus posibles consecuencias.

La Fiscalía informó que estas acciones forman parte de las investigaciones para combatir conductas que puedan afectar el medio ambiente y la salud de la población.

APG