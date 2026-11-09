Seguridad

Aseguran Predio por Presuntos Delitos Ambientales en Rancho Santa Lucía de Tijuana

La Fiscalía investiga incendios y depósitos irregulares de residuos, especialistas analizarán los materiales quemados y los riesgos de nuevas conflagraciones

Aseguran Predio por Presuntos Delitos Ambientales en Rancho Santa Lucía de TijuanaAseguran Predio por Presuntos Delitos Ambientales en Rancho Santa Lucía de Tijuana | Foto: FGE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+