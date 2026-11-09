Sociedad

Trabajadores del INE en Querétaro Suspenden Atención por Paro Nacional

Los trabajadores señalaron que el aumento salarial del 6 por ciento que les fue propuesto es insuficiente. Algunos empleados llevan años percibiendo alrededor de 4 mil 800 pesos quincenales

Módulos del INE en Querétaro Paran Labores para Exigir Aumento SalarialMódulos del INE en Querétaro Paran Labores para Exigir Aumento Salarial. Foto: N+

Destacado

Aunque suspendieron la atención en ventanilla, permanecieron afuera de las instalaciones para orientar a los ciudadanos. El servicio se reanudará este martes, pero el personal continuará laborando bajo protesta

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+