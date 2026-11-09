Trabajadores del INE en Querétaro Suspenden Atención por Paro Nacional

Trabajadores de tres módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro se sumaron al paro nacional convocado por personal de estos centros de atención, por lo que suspendieron el servicio al público durante el turno matutino de este lunes.

Los módulos que participaron en la protesta se ubican en avenida Pie de la Cuesta, en la zona norte de la capital queretana; en Boulevard Peñaflor y en San Juan del Río.

Fernanda 'N', trabajadora del INE, explicó que una de las principales exigencias es obtener un incremento salarial mayor al propuesto, pues consideró insuficiente el aumento del 6 por ciento. Señaló que algunos empleados llevan años percibiendo el mismo sueldo, de aproximadamente 4 mil 800 pesos quincenales.

La trabajadora indicó que la movilización también busca respaldar a sus compañeros de la Ciudad de México, quienes se sumaron a la protesta nacional para exigir mejores condiciones laborales.

Aunque la atención en ventanilla fue suspendida, el personal permaneció en el exterior de las instalaciones para orientar e informar a los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite.

De acuerdo con los trabajadores, el servicio se reanudará este martes, aunque continuarán laborando bajo protesta.

Las personas que tenían una cita programada para tramitar, actualizar o recoger su credencial para votar deberán reagendarla a través de los canales oficiales del INE.