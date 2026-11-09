Sociedad

Se Manifiestan Trabajadores del INE en la Ciudad de Chihuahua

Los manifestantes exigen un incremento salarial del 25%, así como materiales básicos para realizar sus actividades

Se Manifiestan Trabajadores del INE en la Ciudad de ChihuahuaSe Manifiestan Trabajadores del INE. Foto: N+

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Trabajadores del INE en Chihuahua exigen un aumento salarial del 25% y materiales básicos. La protesta afectó trámites en módulos.

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