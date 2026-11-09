Se Manifiestan Trabajadores del INE en la Ciudad de Chihuahua

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) se manifestaron desde temprana hora de este lunes y colocaron pancartas en los módulos ubicados sobre el periférico de la Juventud y Tomás Valles Vivar, así como en el cruce de la avenida Tecnológico y calle Pino, en la ciudad de Chihuahua.

Los manifestantes señalaron que buscan un aumento salarial del 25% y exigen insumos para realizar sus labores, ya que, aseguran, deben comprar por cuenta propia desde hojas de máquina hasta papel higiénico. Además, denunciaron que desde 2024 no se les respeta su antigüedad laboral.

Debido a la movilización, los ciudadanos que acudieron a estos módulos para realizar trámites o recoger sus credenciales no pudieron ser atendidos. Algunos comprendieron la inconformidad de los trabajadores; sin embargo, otros se retiraron molestos.

Ante esta situación, los empleados ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por las molestias que pudiera ocasionar la protesta y señalaron que esperan reanudar sus actividades laborales durante el día de mañana.